Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında '81 İlde 81 Orman Projesi' Başladı

Türkiye’nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı hedefleyen ve İş Bankası’nın 100. yılında yeniden başlayan 81 İlde 81 Orman Projesi’nde ilk fidanlar toprakla buluştu. Proje, fidan dikimlerinin yapıldığı bölgelerde bitki örtüsünün ve canlı türlerinin de artmasını amaçlayarak daha fazla karbon tutulmasını, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanmasını ve orman alanlarının çoğalmasını hedefliyor.

İlk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında ilk dikim töreni, Samsun’un İlkadım ilçesinde geniş bir katılımla gerçekleşti. Samsun Vali Yardımcısı Kemal Yıldız, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın da katıldığı tören, açılış konuşmalarıyla başladı. Fidan dikimi ile devam eden törene Samsunlu çocuklar ve bölge halkı da katıldı.

REKLAM Proje kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde beş yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve bu fidanların üç yıl boyunca düzenli bakımının yapılması planlanıyor. "ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ BİR GELECEK BIRAKABİLİRİZ” İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada 2008 yılında başlatılan ve bakımlarıyla birlikte 2017 yılına kadar süren 81 İlde 81 Orman projesinin ilk dönemini yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikimiyle gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bankanın 100. yılında Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı şehir olan Samsun’da projeyi tekrar hayata geçirdiklerini vurgulayan Aran, “Bu dikim törenini sevgili çocuklarımız için yapıyoruz. 7 hektarlık alana 10 bin fidan dikeceğiz. Bu fidanların dikimi kasım ve aralık aylarında tamamlanacak. Samsun’dan sonra da Erzincan’da fidanları toprakla buluşturacağız“dedi.

Sürdürülebilirliğin tüm dünya için vazgeçilmez bir husus olduğuna dikkat çeken Aran, “Tarım ve orman alanlarının gördüğü zararı her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu klişelere kapılmadan ele alıyor, elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Karbon sıfır olma taahhüdü veren bir Banka olarak, öncelikle kendi karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz. Sonrasında ise kredi müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte onların karbon ayak izini azaltmak için çalışıyoruz. Bu projeyi hem diktiğimiz fidanların ormanlara dönüşümü hem de ormanlarla beraber karbon yutak alanlarının gelişimi sayesinde iki yönlü bir yaklaşımla ele alıyoruz” diye konuştu.

REKLAM Ülkemizin her şeye ihtiyacı olduğu gibi ormana ve ağaçlandırmaya da ihtiyacı olduğunu söyleyen Aran, “Çocuklarımızın önem verdiği değerlere, ebeveynlerine sorduğu sorulara baktığımız zaman insana değen, yüreğe dokunan konuların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirdiğinde, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabiliriz dedi. “TOPRAKLA BULUŞACAK 2.2 MİLYON FİDAN, GELECEĞİN ORMANLARINI OLUŞTURACAK" TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da, doğaya olan sorumluluğun önemini vurgulayarak projenin ilk durağı olan Samsun’da, kıymetli proje ortaklarıyla birlikte doğaseverler ve TEMA Vakfı gönüllüleriyle yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ataç, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında yeniden hayata geçirilen bu projeyle 2023’ten 2028’e kadar, 81 ilde toplam 2.200.000 fidanın toprakla buluşacağını hatırlattı.

Projenin orman varlığımızı artırmak ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak için atılmış önemli bir adım olduğunu ifade eden Ataç, "81 İlde 81 Orman projesinin ikinci aşamasında Samsun’da dikilen her bir fidan geleceğe nefes olacak; toprak erozyonunu, sel ve taşkınları önleyecek, biyolojik çeşitliliği ve su üretimini destekleyecek, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir rol üstlenecek. Ormanlarımız, sadece doğal güzellikler değil, aynı zamanda yaşamı sürdüren ve çevresel dengeyi sağlayan önemli doğal varlıklarımızdır. Türkiye İş Bankası ve Orman Genel Müdürlüğü’nün değerli iş birlikleriyle ülkemizin dört bir yanında orman varlıklarını artırmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı ve sorumluluktur. Bu proje, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimizi güçlendirirken, toplum olarak çevre farkındalığımızı ve dayanışmamızı da pekiştiriyor. Hep birlikte attığımız bu adımlar, 81 ilimizde yarının ormanlarını oluşturacak ve daha yaşanabilir bir dünya için verdiğimiz çabanın kalıcı bir simgesi olacak" diye konuştu.

REKLAM "ORMANLAR FLORA VE FAUNANIN ZENGİNLEŞMESİNE OLANAK TANIYACAK" Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise Orman Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda sosyal ağaçlandırma çalışmalarına özel önem verdiğini belirterek bu kapsamda birçok ağaçlandırma projesinde sivil toplum kuruluşları, şirketler ve kamu kurumlarıyla ortak ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Özer, bu projelere en güzel örneklerden birinin, 2008-2017 yılları arasında başarıyla tamamlanan "81 İlde 81 Orman" Projesi olduğunu vurgulayarak, "Projenin ikinci aşamasında, Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı’nın katkılarıyla önümüzdeki beş yıl içinde 81 ilimizde 81 yeni orman oluşturulacak. Bu ormanlar, bulundukları bölgelerdeki flora ve faunanın zenginleşmesine olanak tanıyacak. Bugün Samsun'da dikilen fidanlar ile daha çok karbon tutulmasına katkı sağlanacak." dedi.