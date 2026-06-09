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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Malta'yı 3-0'la geçti

        Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Malta'yı 3-0'la geçti

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        Kadın Milliler, Malta'yı rahat geçti

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre MFA Centenary Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlılar, 7. dakikada Alexandra Gatt'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Ece Türkoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkartan milli takım soyunma odasına 2-0 önde gitti.

        İkinci yarıda üstün oyununa devam eden ay-yıldızlılar, Selen Gül Altunkulak'ın 52. dakikadaki golüyle durumu 3-0 yaptı. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve milli takım sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Daha önce organizasyonda play-off oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, böylece grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.

        2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.

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