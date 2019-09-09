2019 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 5 set süren kıran kırana bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gümüş madalyada kalmasına rağmen Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Filenin Sultanları'nın bu başarısı Türkiye'nin kadın voleybolda son yıllardaki yükselişinin bir anlamda devamı niteliğindeydi. Ülkemizde futbol ve basketbolun gölgesinde kalsa da voleybolda Avrupa'nın en iyi ülkelerinden birisi olmayı 2019'da da sürdürmüş olduk.

KULÜP BAZINDA TARTIŞMASIZ MARKA: TÜRKİYE

Uluslararası turnuvalarda ilk kupasını 1999'da Eczacıbaşı VitrA'nın Kupa Galipleri Kupası'nı kazanması ile elde eden Türkiye, 2004'te ise VakıfBank'ın Top Teams Kupası'nı kazanmasıyla ikinci kez zirveye çıktı. Türkiye 2010 sonrasında ise filede adeta şaha kalktı. O tarihten bu yana takımlarımız Avrupa'da tam 16 kupayı ülkemize getirirken A Milli Kadın Voleybol Takımımız da kıtanın en gözde ekiplerinden birisi haline geldi. Takımlarımız ayrıca Avrupa kupalarında birçok kez gümüş ve bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

16 KUPA GETİRDİK

2010 yılından bu yana geçen süreçte VakıfBank 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Eczacıbaşı VitrA 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 CEV Kupası, Fenerbahçe birer CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DOMİNE ETTİK

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 8 yılda 6 şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 2011'de VakıfBank Güneş Sigorta'nın şampiyonluğuyla başlayan süreçte, 2012'de Fenerbahçe Universal, 2013'te VakıfBank, 2015'te Eczacıbaşı VitrA, 2017 ve 2018'de de üst üste VakıfBank zirvede yer aldı.

SULTANLAR, ALTIN MADALYA'NIN KIYISINDAN DÖNDÜ

Avrupa Şampiyonası'nda 2003'ten sonra ikinci kez finale yükselen Filenin Sultanları, şanssızlığı kıramayıp yine 2. olurken turnuvada 4. madalyasını elde etti. Sultanlar, 2011 ve 2017'deki şampiyonalarda bronz madalya almıştı.