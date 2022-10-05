FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-22'lik skorla kazanan ay-yıldızlılar ikinci sette Kanada hücumlarını karşılamakta zorlandı. Setin sonlarına doğru 23-19 geriye düşen Filenin Sultanları seti çevirerek 26-24'lük üstünlük kurarak ikinci seti de kazandı.
Üçüncü setin büyük bölümünde rakibe üstünlük kuran ay-yıldızlılar üst üste üç kez maç sayısı fırsatını değerlendiremedi ve skor 24-24'e geldi. Dördüncü kez maç sayısı fırsatını kullanan Filenin Sultanları bu kez de maça nokta koyamadı ve durum 25-25'e geldi. Kanada 26-25 öne geçerken İlkin Aydın ile skora yeniden dengeyi getirdik.
BEŞİNCİ KEZ MAÇ SAYISI FIRSATI
Ebrar Karakurt'un hücumuyla 27-26 öne geçen milliler, beşinci kez maç sayısı fırsatını Cansu Özbay'la iyi kullandı ve maçı da 3-0 kazandı.
İLK SET SONUCU | TÜRKİYE: 25 - KANADA: 22
İKİNCİ SET SONUCU | TÜRKİYE: 26 - KANADA: 24
Bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele etmekte olan ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
Bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele etmekte olan ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)
Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Elif Şahin, İlkin Aydın, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu)
Kanada: Howe, Van Ryk, Cross, Maglio, King, Gray (Palermo, Savard, Livingston)
Setler: 25-22, 26-24, 28-26
A MİLLİLERİN FİKSTÜRÜ
A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı şu şekilde:
7 Ekim Cuma:
18.30 ABD-Türkiye
8 Ekim Cumartesi:
18.30 Sırbistan-Türkiye
DÜNKÜ MAÇTA NELER OLDU?
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten milliler, ilk seti 25-21 kazandı.
İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.
Maç boyunca geriden gelmesini bilen milli takım, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.
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