Üçüncü setin büyük bölümünde rakibe üstünlük kuran ay-yıldızlılar üst üste üç kez maç sayısı fırsatını değerlendiremedi ve skor 24-24'e geldi. Dördüncü kez maç sayısı fırsatını kullanan Filenin Sultanları bu kez de maça nokta koyamadı ve durum 25-25'e geldi. Kanada 26-25 öne geçerken İlkin Aydın ile skora yeniden dengeyi getirdik.

BEŞİNCİ KEZ MAÇ SAYISI FIRSATI

Ebrar Karakurt'un hücumuyla 27-26 öne geçen milliler, beşinci kez maç sayısı fırsatını Cansu Özbay'la iyi kullandı ve maçı da 3-0 kazandı.