Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için artık nefesler tutulmuş durumda. Daha önceki turlarda olduğu gibi son çeyrek final turunun da tek maç üzerinden oynanacağı kupada, kura çekiminin günü, saati ve yayıncı kuruluşu gibi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...