Türkiye Kupası'nda Samsunspor evinde 52 Orduspor'a elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Samsunspor, sahasında oynadığı maçta 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekibi 52 Orduspor FK'ya normal süresi 2-2 biten maçın uzatma bölümünde 4-2 yenildi.

Bu sonuçla Samsunspor kupaya veda ederken, 52 Orduspor FK'da 5’inci tura yükseldi.

Her iki takım oyuncuları seremoniye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında toplumsal farkındalığı attırmak amacıyla Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ‘Sen Yoksan Bir Eksiğiz’ sloganı ile sahaya özel çocuklarla çıktı.

2’nci dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı serbest vuruşu kaleci Egeberk kale direği dibinden topu kornere çeldi.

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11’inci dakikada Bilal Gülden’in kullandığı serbest vuruşu kaleci Halil son anda kornere gönderdi.

16’ncı dakikada ani gelişen 52 Orduspor FK atağında Harun Özcan’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

25’inci dakikada Ercan Kara’nın kullandığı penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

41’inci dakikada Laura’nın ceza sahasına yerden gönderdiği topta Muja’nın vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Soner Aydoğdu tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sonuçlandı.