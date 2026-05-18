Türkiye-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı’nın, Kuzey Makedonya ile oynayacağı karşılaşma futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde özellikle maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye – Kuzey Makedonya maçına dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Millî Futbol Takımı, haziran ayındaki hazırlık maçları kapsamında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu özel karşılaşma serisinin ilk etabında Ay-Yıldızlılar, Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî açıklamasına göre mücadele, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun takviminde yer alan resmî bilgilere göre karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.
TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
A Millî Takım, hazırlık programı kapsamında sahaya çıkacak. Karşılaşma ise ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.