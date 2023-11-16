Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarkapı Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alanda kurulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin 2. uzay temalı bilim merkezi olan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum 21 Kasım'da görkemli bir törenle hizmete açılıyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da babası Özdemir Bayraktar’ın adını taşıyan bilim merkezinin açılışında hemşehrileri ve gençlerle bir araya gelecek.

Trabzon’da bir ilk olarak hayata geçirdikleri ve bölgede örneği olmayan Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin açılışına sayılı günler kaldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bilim Merkezi ve Planetaryum bilhassa öğrencilerimiz için çok kıymetli bir proje. Şu anda son dokunuşları yapıyoruz. Proje ile Trabzon’un sadece bilim ve teknolojiyi takip eden değil, bilim ve teknolojiyi üreten bir şehir haline gelmesini hedeflelemekteyiz” dedi.

"32 STAND 2 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK"

Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesine, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın ismini verdiklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, “Bilim Merkezinin işletme modelini ve koordinasyonunu da Sayın Selçuk Bayraktar’ın başkanı olduğu T3 Vakfı yapacak. Bir koordinatör atayacaklar ve tüm müfredatı onların belirlediği sistem içerisinde yürüteceğiz. Trabzon için çok önemli bir kazanım olan projenin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın teşrifiyle yapılacaktır. Açılıştan itibaren kurulmuş olan 32 adet standı 2 gün boyunca ziyaretçilerimiz gezebilecekler. Trabzonlu hemşehrilerimizi açılışa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bilim merkezinin içerisinde Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi olmak üzere toplam 5 farklı alanda öğrencilere hizmet verecek atölyeler, kubbe şeklinde Planetaryum (Gezegen Evi) ve sergi alanları bulunuyor.