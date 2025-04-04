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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor - Alışveriş Haberleri

        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giren tüm mallara yönelik yeni gümrük vergilerini açıkladı. Avrupa'ya yüzde 20 ek gümrük vergisi gelmesiyle Türkiye'nin zeytinyağı satışında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor

        Giriş: 04.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:34
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        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
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        ABD Başkanı Donald Trump ülkelere yönelik yeni vergi tarifelerini Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda açıkladı. Buna göre Trump, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 vergi getirirken, Türkiye'ye ise yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

        Beyaz Saray, yüzde 10'luk gümrük vergilerinin 5 Nisan'da uygulanmaya başlanacağını, daha yüksek vergilerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Konuyla ilgili The Washington Post'a konuşan, UCLA (Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles) Hukuk Profesörü ve aynı zamanda eski bir Hazine Bakanlığı ekonomisti olan Kimberly Clausing, “Bu tarifeler Amerikan halkının günlük yaşamını doğrudan etkileyecek şekilde fiyatları arttıracak” dedi.

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        Ekonomistler de bu gümrük tarifelerinin Amerikalıların satın aldığı hemen her şey için daha yüksek maliyetlere yol açacağı görüşünde.

        Tüketicilerin ilk olarak daha yüksek fiyatlar görmeye başlayabileceği alanlar arasında zeytinyağı bulunuyor. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketilen zeytinyağının yaklaşık yüzde 95'i ithal edilmekte ve bunun büyük bir kısmı İtalya, İspanya, Tunus ve Türkiye'den gelmekte.

        TÜRKİYE, TUNUS İLE REKABET EDİYOR

        Dünya bankası verilerine göre ABD'nin zeytinyağı ve ürünleri ithalatı 2.2 milyar dolar civarında. Bu ithalatta en yüksek payı yüzde 33 ile İtalya ve yüzde 32 ile İspanya alıyor. Türkiye ise yüzde 10'luk payla üçüncülük için Tunus ile rekabet ediyor. Avrupa'ya yüzde 20 ek gümrük gelmesiyle Türkiye'nin zeytinyağı satışında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor.

        Ülke İthalat (bin dolar) Pay (%)
        İtalya 723163 33
        İspanya 701027 32
        Tunus 220054 10
        Türkiye 211257 10
        Yunanistan 103526 5
        Toplam 2193695

        "TÜRKİYE'NİN YAPMASI GEREKEN MARKALI VE AMBALAJLI İHRACAT PAYINI ARTIRMAK"

        Trump’ın vergi tarifelerini Türkiye açısından değerlendiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun, “Çok daha yeni açıklandı. Bizim arkadaşlarımızla da hem bu taraftan hem de Amerika'daki Washington'daki ticaret ateşeleri ile beraber çalışıyorlar. Şu an yorum yapacağımız kadar veri yok elimizde. Uygulama usullerinin nasıl olacağı net değil. Fakat görüntüye bakarsak yüzde 10 gibi bir vergi avantajımız olacak gibi gözüküyor. Ama ambalajlı ürünle ambalajsız ürünlerde aynı şartlar olacak mı, olmayacak mı gibi konular var. Biliyorsunuz 5 Nisan’da yürürlüğe girecek. Yanlış bir yönlendirme yapmamak adına beklemeyi tercih ederim” dedi.

        Türk üreticisi ve ihracatçısı Avrupa Birliği’ndeki üreticilerle rekabet edemediği için fiyatların yüksek olduğunu da anımsatan Uygun, “Zeytinyağı ihracatında çok ciddi bir kayıp var. Buradaki yüzde 10 vergi avantajı, eğer uygulamada bizim beklediğimiz gibi olacaksa birazcık destekler ama tam yeterli olmaz. Zaten yüzde 10’dan fazla bir fiyat farkımız var şuan. Kısacası destekler mi desteklemez mi, Amerikalı alıcılar ve nihai fiyatlarımız belli edecek. Yani şu anki Türkiye'deki üreticinin maliyetleri ve bugünkü kur yapısıyla biz zaten rekabet edebilir seviyede değiliz” yorumunda bulundu.

        Amerika’nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan da, "Tabii ki diğer ülkelere uygulanandan daha az vergi uygulanması bir avantaj sağlar. Türkiye'nin yapması gereken markalı ve ambalajlı ihracat payını artırmaktır" dedi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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