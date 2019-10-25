Dünyanın önde gelen sosyal medya sitelerinden Twitter, ABD lideri Donald Trump'ın TSK'nın Barış Pınarı Harekatı süresince adından sıkça söz ettiği terör örgütü yöneticilerin Mazlum Kobani'nin kişisel hesabına 'mavi tik' verdi.

PKK'nın uzantısı Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) yöneticiliğini yürüten Kobani'nin Twitter'da 40 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Kobani, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'en çok aranan teröristler listesi'nin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

ABD'de bir grup senatör, Kobani'ye başkent Washington'u ziyaret edebilmesi için vize verilmesi yönünde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na mektup göndermişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım" diye konuşmuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ABD'li makamlara bildirdiklerini açıkladı.

MAVİ TİK NEDİR, NASIL ALINIR?

Twitter'da kullanıcıların 'mavi tık' olarak adlandırdığı mavi onay rozeti, bir hesabın orijinal olduğunu takipçilere göstermek amacıyla kullanılıyor.

Twitter yöneticileri aşağıda sıralanan kriterlere uygun hesaplara mavi tik verebiliyor:

Doğrulanmış bir telefon numarası

Doğrulanmış e-posta adresi

Twitter'ta biyografinizi bölümünü doldurmuş olmanız

Geçerli bir profil fotoğrafı

Doğum tarihi (gizli olarak ayarlanabiliyor)

Bir web sitesi

Tweet'lerin herkese açık olması

Twitter'a hesabınızı onaylatıp mavi tik alabilmek için verification.twitter.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.