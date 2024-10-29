"Türkiye'nin çatısı"nda "Cumhuriyet" coşkusu

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen ve son dönemde her mevsim dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa Cumhuriyet coşkusuna sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle bir araya gelen 35 dağcı, bayram sevincini zirve tırmanışıyla taçlandırmak için Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı.

Hava şartlarının zorlamasına rağmen tırmanışı tamamlayan grup, zirvede Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.