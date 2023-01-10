Türkiye'nin en pahalı 10 mahallesi

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Ayda yaklaşık 5 milyon ziyaretçiye sahip olan hepsiemlak'ın verilerine göre emlakta yılın "en"lerini açıklandı.

EN FAZLA DEĞERLENEN İL ANTALYA

Verilere göre 2022 yılında satılık konutların metrekare fiyat en fazla değerlenen il Antalya oldu!

Yaşanan Rusya – Ukrayna krizi sebebiyle yabancı yatırımcının yoğun ilgisi altında olan Antalya diğer illeri geride bırakarak zirveye yerleşti.

Öyle ki 2021'de Antalya'da satılık konutların ortalama metrekare değeri 6 bin 957 lira iken bu yılın sonunda metrekaresi ortalama 20 bin 686 TL'ye kadar çıktı.

Antalya'da en çok değerlenen bölge Konyaaltı oldu. Konyaaltı'nı Kaş, Kemer ve Alanya izledi.

Konyaaltı'nda geçen yıl 11 bin 725 lira olan konutların ortalama metrekare değeri 2022'de 33 bin 199 TL'ye çıktı.

İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

2022'nin "en"leri arasında İstanbul da yerini aldı.

Kentte geçtiğimiz yıl konutların ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 43 TL iken hepsiemlak verilerine göre 2022 biterken bu rakam 24 bin 107 TL'ye kadar çıktı.

İstanbul'un konutta en pahalı ilçesi Sarıyer oldu. Sarıyer'i Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, ve Beykoz izledi.

İZMİR'İN YÜKSELEN YILDIZI: ÇEŞME

Türkiye genelinde konutların satış değerinin en çok arttığı üçüncü ilimiz ise İzmir oldu.

Hepsiemlak verilerine göre, kentte geçtiğimiz yıl 6 bin 080 TL olan ortalama metrekare satış fiyatları bu yıl 16 bin 086 TL'ye çıktı.

İzmir'in en pahalı bölgesi ise Çeşme yarımadası oldu. Yarımada'da, Boyalık, Alaçatı, Çeşme Dalyan, Urla ve Foça en çok değerlenen bölgeler olarak diğerlerinin de önüne geçti.

SAHİLLERDE ARTIŞ FURYASI

Yaz aylarının gözdesi Bodrum'da 2022'de konutların satış fiyatlarındaki artış dikkat çekici oldu. İlçede, 2021 yılında metrekare fiyatı 20 bin 252 TL iken bu yıl 46 bin 343 TL'ye yükseldi.

2021 yılında ortalama metrekare değeri 16 bin 500 TL olan Datça'da da büyük bir artış yaşandı ve fiyat ortalaması 33 bin 262 TL'ye kadar çıktı.

Marmaris'te ise geçen yıl 12 bin 063 lira olan metrekare fiyatları 2022'de ortalama 30 bin 793 TL'ye yükseldi.

KÖPRÜ İLE DEĞERLENEN ÇANAKKALE

18 Mart 2022'de hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü ve devamında tamamlanan Asos ve Troya tünelleri ile, kentte ulaşımı kolaylaştırınca konut satış fiyatları da ona paralel olarak arttı.

Konutlarda geçtiğimiz yıl 6 bin 995 lira olan metrekare satış fiyatları bu yıl 15 bin 081 TL'ye yükseldi. Çanakkale'nin en gözde ilçesi ise Ayvacık oldu.

Ayvacık'ta metrekare fiyatları 7 bin 091 liradan 18 bin 750 liraya yükselerek Çanakkale ortalamasını da geride bıraktı.

EN PAHALI 10 SEMT

Hepsiemlak’ın 2022 yılı verilerine göre satılık konutta Türkiye'nin satılık konutta m2 fiyatı en pahalı semtleri listesinde ilk 10 sıranın tamamı İstanbul'un oldu. İstanbul'da boğaz semtleri yalı değerlerinin de eklenmesiyle diğerlerine açık ara fark attı.

İşte Türkiye'nin en pahalı 10 mahallesi ve metrekare fiyatları:

1) İstanbul-Sarıyer-Baltalimanı 217,949 TL

2) İstanbul-Üsküdar-Kandilli 175,000 TL

3) İstanbul-Sarıyer-Rumeli Hisarı 171,429 TL

4) İstanbul-Beşiktaş-Levazım 156,863 TL

5) İstanbul-Sarıyer-Yeniköy 153,659 TL

6) İstanbul-Şişli-Harbiye 150,000 TL

7) İstanbul-Beşiktaş-Bebek 136,000 TL

8) İstanbul-Beşiktaş-Ulus 106,571 TL

9) İstanbul-Beşiktaş-Vişnezade 104,167 TL

10) İstanbul-Beşiktaş-Arnavutköy 104,000 TL