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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü belli oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü belli oldu

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) grup maçlarının fikstürü belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:19 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:19
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        Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'na düşen ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

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        Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.

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        Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

        F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

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        18 Haziran 2024:

        Türkiye-C yolu play-off galibi

        Portekiz-Çekya

        22 Haziran 2024:

        Türkiye-Portekiz

        C yolu play-off galibi-Çekya

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        26 Haziran 2024:

        Çekya-Türkiye

        C yolu play-off galibi-Portekiz

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