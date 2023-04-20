AA

Türkiye'nin kendi tematik alanlarında ilk uydu kuluçka merkezi olacak ve içerisinde Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni de bulunduracak İstiklal Caddesi'ndeki merkezin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

BAKAN VARANK: ÖRNEK BİR MERKEZ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olma özelliği taşıyan Cube Beyoğlu'nun dünyaya markalar çıkarabilecekleri örnek bir merkez olacağını belirterek, buraya gelecek gençleri ve girişimcileri bütün imkanlarıyla destekleyeceklerini söyledi.

İstiklal Caddesi'nde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezinin açılış töreninde konuşan Varank, etkinliğe Togg ile geldiklerini belirterek, şu anda kabinedeki bütün bakanların makam aracı olarak Togg'u kullandığını ve hepsinin çok memnun olduğunu ifade etti.

Hayata geçirilen büyük projelere değinen Varank, "İnşallah biz yolumuza devam edeceğiz. Biz kararlıyız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz ve 21 yıldır da buna dönük yatırımlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Varank, AR-GE ve inovasyonun, Türkiye'yi katma değerli kalkındırmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "İktidara geldiğimizde bu ülkede sadece iki tane teknopark vardı ve bu iki teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu. Bugün Türkiye'nin her tarafında 98 teknoparkımız var. 90 bine yakın araştırmacı bu teknoparklarda araştırma geliştirme faaliyeti yapıyor, bilim üretmeye ve fikirlerini ticarileştirmeye çalışıyor. İşte söylediğim gibi biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Onun için de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Mustafa Varank, özellikle gençleri bu süreçlere dahil etmek için kuluçka merkezlerini teknoparkların dışında şehir merkezlerinde kurduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fikri ilk olarak hayata geçirdiğimiz en güzel örneği de Beyoğlu'nda şu anda yaşıyoruz. İstanbul Teknopark, şehirde kuluçka anlayışını Beyoğlu'nda bu Cube Beyoğlu ile hayata geçirmiş olacak. Buraya gençlerimiz, fikri olan ve ticarileştirmek isteyen girişimcilerimiz gelecek. Biz de onlara elimizdeki bütün imkanlarla, bakın bunlar sadece maddi imkanlar değil, insanlara sermaye verebilir, finans sağlayabilirsiniz ama bunun yanında mentorluktan yönlendirmeye, networkingden pazarlamaya kadar bütün imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğimiz, gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir uydu kuluçka merkezini açıyoruz."

Varank, projenin, ilk anından itibaren gündemlerinde olduğunu aktararak, "Ancak benim bir hayalim vardı. Burada Türkiye'nin en iyi üniversitelerini de bir araya getirebilir miyiz diye aramızda istişare ettik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden diyebileceğimiz İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi işte böyle bir uydu kuluçkada bir araya geldi." diye konuştu.

"DÜNYAYA MARKALAR ÇIKARABİLECEĞİMİZ BİR MERKEZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Beyoğlu Belediyesi ve Teknopark İstanbul'un vizyoner anlayışı sayesinde bu merkezde müthiş bir sinerji oluşturduklarını ifade ederek, "İnşallah burası dünyaya markalar çıkarabileceğimiz örnek bir uydu kuluçka merkezi olacak." dedi.

Çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Varank, sadece 2 gün önce ODTÜ'de oyun tematik alanında bir kuluçka merkezi ve Keçiören'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Varank, dün Kocaeli'de Türkiye'nin en modern, en yeni, en kapasiteli ve en kapsamlı ilaç ve aşı kampüsünün açılışına imza attıklarını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onun için biz yolumuza devam edeceğiz. Biz bu açılışları bu dönemde peyderpey yaptıkça bize laf atanlar da oluyor. 'Siz bu açılışları seçimler için mi yapıyorsunuz? Bunları seçim çalışması olarak mı hayata geçiriyorsunuz?' diyorlar. Değerli arkadaşlar, TCG Anadolu'ya biz 7 sene önce başladık. Yani 7 sene önce 2023 seçimlerini hedefleyip harekete geçiyorsak buna da teşekkür etmeniz lazım. Bu kadar vizyoner olduğumuz için hakkımızı teslim etmeniz lazım. İşte Türkiye'nin Otomobil projesini kaç sene önce başlattık ortada. Ama asıl önemli olan bizim bu projeleri peyderpey açmamız değil. Biz her yeni fikri ortaya attığımızda, her yeni projeyi başlattığımızda birilerinin nasıl bizim karşımıza geçtiği..."

Varank, Togg projesini ilan ettiklerinde, "Türkiye kendi otomobilini yapamaz, Türkiye'de bir yerli otomobil yapmak intihardır" şeklinde konuşanlar olduğunu ancak kendilerinin bunu başardığını söyledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDERKEN EN ÖNEMLİ DAYANAĞIMIZ GENÇLERİMİZ"

Mustafa Varank, Togg'a yönelik yapılan tüm eleştiriler karşısında fabrikayı tamamlayıp araçları piyasaya çıkardıklarını belirterek, bütün projelerde karşılarına çıkan vizyonsuzlarla mücadele ederek bu projeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Onlar ne derse desin kendilerinin yollarına ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceklerini aktaran Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu yaparken de emin olun bizim en önemli güvencemiz, en önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz. Bugün gençlerin enerjisiyle, vizyonuyla ve ortaya koydukları fikirlerle, projelerle Türkiye, girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Gencecik çocuklar, 3-4 arkadaş bir araya gelip 100-200 milyon dolar hasılat yapan şirketler kurabiliyorlar. İnşallah biz buna devam edeceğiz. İşte buna devam ederken de en önemli merkezlerimizden bir tanesi Cube Beyoğlu olacak. Burada tematik kuluçka işleteceğimiz gibi aynı zamanda bir girişimcilik merkezini de hayata geçireceğiz. Gençlerimize hayata başlarlarken, 'gelin önce kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı deneyin, kimsenin çalışanı değil, kendi patronunuz olmayı deneyin' fikrini aşılamaya çalışacağız. İnşallah o gençler sayesinde de Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."

"DESTEKLERİMİZİ HİÇBİR SİYASİ ANLAYIŞ GÖZETMEDEN VERİYORUZ"

Konuşmaların ardından Cube Beyoğlu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Kurdele kesiminde konuşan Varank, desteklerini hiçbir siyasi anlayış gözetmeden verdiklerini belirterek, buranın bir benzerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Bilkent Teknopark ile birlikte yaptığını söyledi.

Varank, "Ona da desteğimizi verdik. Hani zaman zaman ekranlara çıkıp 'Bizi engelliyorsunuz, bize destek vermiyorsunuz' diyorlar ya aslında hiç alakası yok. Biz, kim gelirse gelsin, bu ülkeye hizmet nereden gelecekse gelsin ona desteğimizi vermeye devam ediyoruz. Bu manada bunlardan bir tanesi de Ankara'da faaliyet gösteriyor. Cube Beyoğlu; ilçemize, şehrimize, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AVDAGİÇ: BU TİP HİZMETLERİN AÇILABİLECEĞİNİ GÖSTEREN İLK UYGULAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen merkezin açılış töreninde konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, teknopark bölgeleri dışında açılan ilk uydu kuluçka merkezinin açılışında bir arada olduklarını belirterek, "Bu bence çok önemli bir konu. Sadece bu binanın açılışı değil alanların dışında bu tip hizmetlerin açılabileceğini gösteren ilk uygulama." dedi.

Merkezin bulunduğu tarihi binayı restore ederek teknoloji ve inovasyon alanında yeni bir merkez oluşturduklarını dile getiren Avdagiç, kuluçka merkezlerinin İstanbul'da çok hızla yaygınlaşacağını söyledi.

Avdagiç, "Bu yaygınlaşmayla gençlerimizi bir yerden bir yere taşımadan, bulundukları yerlerde teknolojiyle buluşturmak, onları bu ekosistemin parçası yapmak konusunda çok önemli bir mesafe kat edeceğimize eminim." diye konuştu.

Merkezin, teknopark bölgeleri dışında açılan ilk uydu kuluçka merkezi olduğuna vurgu yapan Avdagiç, "Bugüne kadar ağırlıklı olarak eğlence, sanat, kültür alanında faaliyet gösteren, bilinen Beyoğlu'nun artık girişimcilik alanında da yola çıkacağı bir günü hep beraber yaşıyoruz. Ümit ediyorum, girişimcilik anlamında bundan sonra İstanbul’un çok farklı semtleri de daha farklı bir noktaya taşınacaktır." şeklinde konuştu.

"BU MERKEZ, GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE HEP BİRLİKTE SUNDUĞUMUZ BİR KATKI"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ilklerin şehri Beyoğlu'nun, sinemanın, tiyatronun ve akla gelebilecek her türlü kültür ve sanat etkinliğinin bulunduğu nokta olduğunu söyledi.

Bugün ilk şehir içi kuluçka merkezini Beyoğlu'nda açmanın büyük onurunu yaşadıklarını dile getiren Yıldız, "Bu merkez, girişimcilik ekosistemine hep birlikte sunduğumuz bir katkı. İnandığımız bu ülkenin geleceğidir, Türkiye'nin gençleridir. Bütün bunlar Türkiye'de girişimci gençliği ve girişimci bir nesli yetiştirmek üzere vermiş olduğumuz gayretin sonuçlarıdır." dedi.

Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir Beyoğlu inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, "Burası Türkiye'nin ilk uyku kuluçka merkezi. Burada gençler inovasyonu, girişimciliği, teknolojinin geldiği son noktayı konuşacaklar. Bundan sonra söz gençlerin ve girişimcilerin olacak. 7/24 İstanbul'un merkezinde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde girişimcilik ve teknoloji konuşulacak." diye konuştu.

"400 GİRİŞİMCİYE HİZMET VERECEK"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ise Beyoğlu Belediyesi'nin restorasyondan geçirerek hazırladığı binada Beyoğlu Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında Teknopark İstanbul'un ilk uydu kuluçka merkezinin hayata geçtiğini söyledi.

Merkezin İstiklal Caddesi'nin yanı başında 2 bin 500 metrekare alanda 400 girişimciye hizmet vereceğini dile getiren Topçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cube Beyoğlu Kuluçka Merkezimizde, oyun, artırılmış gerçeklik, yapay gerçeklik, dijital sanat, simülasyon ve mobil uygulama tematik alanlarında çalışan start-up'larımız yer alacak. Cube Beyoğlu Teknopark İstanbul'un girişimcilik ekosistemindeki tecrübesi ve Türkiye'nin önde gelen akademik kurumlarının ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirecek."

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindeki heyet, merkezin açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminden sonra merkezde incelemelerde bulunan Varank, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da katıldı.

CUBE BEYOĞLU

Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi, Teknopark İstanbul'un yanal açılım projesi çerçevesinde İstiklal Caddesi'nde Türkiye'nin ilk şehir içi uydu kuluçka merkezi olarak hayata geçti.

Beyoğlu Belediyesi ile Teknopark İstanbul ortaklığında hayata geçirilen projede, Türkiye'de teknik altyapısı en güçlü olan Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi de yer alıyor.

Merkez, teknoloji tabanlı girişimcilerin inovasyon, teknoloji ve girişimcilik alanlarında faaliyet göstermeleri için gerekli olan tüm kaynaklara erişim sağlayarak, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunacak.

İstiklal Caddesi Mis Sokak'taki tarihi binada hizmet verecek Cube Beyoğlu'nda yapay zeka, dijital sanat, simülasyon, oyun, artırılmış gerçeklik, VR ve mobil uygulama tematik alanlarına yoğunlaşılacak.

Merkez, genç girişimcilerin teknoloji tabanlı fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak ve teknoloji tabanlı girişimcilerin işlerini başlatmaları, büyütmeleri ve geliştirmeleri için gerekli olan altyapı, mentorluk, eğitim ve destek sağlamayı hedefliyor.

Cube Beyoğlu; "eğitim ve etkinlikler", "mentorluk desteği", "akademik ve teknik danışmanlık", "girişim analizi ve teknik analizler", "ulusal ve uluslararası yatırımcı ve firmalara erişim", "veritabanlarına erişim", "TTO destekleri", "teknopark vergi ve avantajları" gibi birçok alanda imkan ve destek sağlayacak.

Toplam 2 bin 500 metrekare alanda aynı anda 400 girişimci kuruluşa hizmet verecek merkezde girişimciler için ofis ve laboratuvar alanları, prototip üretim alanları, toplantı ve sunum odaları, mentorluk hizmetleri, pazarlama ve finansal danışmanlık hizmetleri gibi hizmetler sunulacak. Ayrıca, girişimcilerin diğer teknoloji girişimcileri ve yatırımcılarla bağlantı kurmalarına ve iş birliği yapmalarına olanak tanıyan bir sosyal ağ da yer alacak.

Teknopark İstanbul'un geniş kaynaklarından yararlanarak girişimcilerin başarılı olmalarını hedefleyen Cube Beyoğlu, özellikle uzay teknolojileri alanında çalışan girişimciler için de bir hizmet sunacak. Bu girişimciler, uzay teknolojileri alanında çalışmak için gerekli olan altyapı, ekipman ve uzmanlık desteğine erişim sağlayabilecek.