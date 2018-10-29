Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapılacak. Fatih sondaj gemisi Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek. 2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6’ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Alanya-1 kuyusu ile sondaja başlaması planlanan Fatih Sondaj Gemisi'nde, 200’den fazla yerli-yabancı uzman görev alacak.

6. JENERASYON

229 metre boyunda olan Fatih 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisini haiz, aktif konumlanma (dynamic positioning) teknolojisiyle donatılmış, 6. jenerasyon bir sondaj gemisi. Gemide iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar bulunuyor. Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye uyumlu Fatih Sondaj Gemisi, iş güvenliği standartlarına tümüyle uygun ve çevre dostu.

ABD'Lİ ŞİRKET TEKNİK DESTEK VERECEK

Petrol arama alanında hizmet veren ABD merkezli Schlumberger şirketi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında Akdeniz'de gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta 15 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Schlumberger'in, Türkiye'nin bölgede sondaj çalışmalarını yürütecek "Fatih" gemisine teknik destek hizmeti vereceği belirtildi.

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