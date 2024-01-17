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        Haberler Gündem Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi mi? Uzaya yolculuk yarın mı, ne zaman, saat kaçta?

        Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi mi? Uzaya yolculuk ne zaman?

        17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11'de gerçekleşmesi beklenen Türkiye'nin uzay yolculuk serüvenine ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklama, "Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi mi? Uzay yolculuğu ne zaman gerçekleşecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Türkiye'nin ilk uzay yolcuğunun yapılacağı tarihe ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 23:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:44
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        Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay macerası ertelendi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi mi? Uzay yolculuğu ne zaman gerçekleşecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunun ertelendiği tarih...

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        TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULUĞU ERTELENDİ Mİ?

        17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11’de gerçekleşmesi beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğu ertelendiği duyuruldu.

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        UZAY YOLCULUĞU NE ZAMAN?

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak 00.49'da yapılacağı öğrenildi.

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        İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI NEREDEN UZAYA GİDECEK?

        SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

        EKİPTE KİMLER OLACAK?

        Axiom Space'in ISS'ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

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        BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ertelemeyle ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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