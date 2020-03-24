Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türk Telekom, telekomünikasyon alanında koronavirüsün etkilediği kritik süreçleri ve alınan aksiyonları online basın toplantısında interaktif şekilde paylaştı. Online olarak düzenlenen toplantıya Türk Telekom CEO’su Ümit Önal'ın yanısıra Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy da katıldı.

Küresel salgın tehlikesine karşı hep birlikte mücadele edilmesi gereken günlerden geçildiğini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Sağduyu ve feraset sahibi bir yönetim anlayışı ve yekvücut olmuş bir toplum, bizim gibi kurumsal organizasyonlarla birleştiğinde bu süreci en az hasarla atlatmamamız için hiçbir neden yok. Her koşulda kesintisiz iletişimi sağlamak için 17 bin saha, 7 bin ofis ve 7 bin çağrı merkezi çalışanımız ile sayıları 30 bini aşan güçlü bir ekiple büyük bir özveri ile işimizin başındayız” dedi.

‘BU 2 HUSUS ÖNCELİĞİMİZ’

Milli sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri bu süreçte aksiyonlarında öncelikli gözettikleri iki husus olduğunu belirten Önal, “Birincisi çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığı. İkincisi de kesintisiz iletişimin aksamadan devam edebilmesi. Ofis çalışanlarımızın büyük çoğunluğu zaten şu an evlerinden ev-ofis çalışıyorlar. Yine kurduğumuz sistemler sayesinde çağrı merkezi görevlilerimiz de yüzde 82 oranında evlerinden çağrı cevaplıyor ve hizmet sunuyorlar. Bugün dijital ortamda bir araya gelmemiz debu gerçeği kanıtlar niteliktedir” diye konuştu.

'ZİRVE SAATTE BİLE KAPASİTEMİZİN YARISINI KULLANIYORUZ'

Son 10 günde 100 bin eve sabit internet bağlantısı yaptıklarını ve bu sürede ciddi anlamda PSDN talebi aldıklarını ifade eden Önal, Türkiye’de koronavirüs mücadelesinin başladığı günden bu yana internet trafiğinde yaşanan gelişmeler hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Ülke çapında alınan önlemler neticesinde eğitimin, etkinliklerin, çalışma ve faaliyetlerin online ortamlara taşınması internet trafiğine de yansıdı. Normal günlerde daha çok akşam saatlerinde zirveye çıkan yoğun kullanım değerlerinin artık gün içerisine yayıldığını gözlemliyoruz. Gündüz saatleri kullanım oranlarında geçtiğimiz haftalarla karşılaştırdığımızda yüzde 50 oranında bir artış var. Peak saatlerin artışını kıyasladığımızda ise burada da yüzde 30’luk bir artış var. Şu anda en zirve saatte bile kapasitemizin yarısını kullanıyoruz. Uluslararası internet trafiğimizde ise yaklaşık yüzde 15’lik bir artış söz konusu.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 GB DATA, 500 DAKİKALIK SES PAKETİ

Diğer operatörlerle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik özel bir iletişim paketi üzerinde mutabık kaldıklarını da açıklayan Önal, “Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB’lık bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az. Aynı şekilde operatörler olarak buna benzer temel iletişim ihtiyaçlarını giderecek temel konularla ilgili olarak yine kamu düzenleyicisinin liderliğinde yakın bir çalışma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

'EBA İÇİN KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK'

Milli Eğimi Bakanlığı’nın (MEB) Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) faydalanırken eğitime odaklanmalarını amaçladıklarını ifade eden Önal, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’de söz konusu sistemi kullanan 18 milyon öğrenci bulunuyor ve 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı Türk Telekom tarafından sağlanıyor. EBA uygulaması dün itibari ile devreye alındı ve öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerimizi önemli ölçüde arttırarak bir takım tedbirler aldık. Bu sayede EBA’nın ilk gününü, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktık. MEB EBA altyapısı, içerik sağlayıcı firma bağlantıları, ‘core’ şebekemizde ilave kapasiteleri devreye aldık. Siber güvenlik çözümlerimiz ile güvenilir bir altyapı sağladık. Operasyon ekiplerimizle altyapımızı ve trafiklerimizi 7/24 takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz."

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