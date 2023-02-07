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Hem Asya’da hem de Avrupa’da toprakları olan Türkiye’nin bu iki coğrafyada da sınır komşuları bulunmaktadır. Kara sınırlarının uzunluğu 2753 kilometre olan Türkiye’nin komşularının başkentleri nerelerdir? İşte, Türkiye’nin sınırlarına komşu ülkeler hakkında tüm detaylar…

Türkiye’nin Komşuları Olan Ülkeler

Türkiye’nin topraklarının %97’si Asya’da, %3’ü ise Avrupa’da bulunmaktadır. Asya’da bulunan toprakları Anadolu; Avrupa’da bulunan toprakları ise Doğu Trakya olarak isimlendirilen Türkiye’nin, 8 adet sınır komşusu bulunmaktadır. Doğu Trakya’da Yunanistan ve Bulgaristan, Kuzeydoğu Anadolu’da Gürcistan, Doğu Anadolu’da Ermenistan, İran ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Güneydoğu Anadolu’da ise Irak ve Suriye, Türkiye Cumhuriyeti’nin komşularıdır.

Türkiye Sınırlarına Komşu Ülkeler

Yunanistan

Türkiye’nin Doğu Trakya’daki iki komşusundan biri olan Yunanistan ile arasındaki sınır, toplamda 212 kilometredir. Uzunköprü Sınır Kapısı, İpsala Sınır Kapısı ve Karaağaç-Pazarkule Sınır Kapısı; iki ülke arasında yer alan gümrük ve sınır kapılarıdır. Balkan Yarımadası’nın güneyinde yer alan ve 13 bölgeden oluşan Yunanistan’ın nüfusu, 10.3 milyondur.

Bulgaristan

Türkiye’nin batıdaki bir diğer komşusu olan Bulgaristan ile arasındaki sınır 269 kilometredir. Türkiye’nin en uzun üçüncü sınırı olan bu hudut, Aziziye ve Kapıkule Sınır Kapısı ile birbirine bağlanmaktadır. Sahip olduğu yüz ölçümü ile Avrupa’nın en büyük 16. ülkesi konumunda olan Bulgaristan’ın nüfusu, 6.9 milyondur.

Gürcistan

1921 yılında imzalanan Kars Antlaşması ile günümüze kadar gelen Gürcistan sınırı 276 kilometredir ve bu sınır, Posof ve Sarp Sınır Kapısı ile birbirine bağlanmaktadır. Dağlık arazilerle kaplı olan ve 3 bölgeden meydana gelen Gürcistan’ın nüfusu, 3.7 milyondur.

Ermenistan

Türkiye’nin doğudaki komşularından biri olan Ermenistan, Kafkas ülkelerinin en küçüğü olarak dikkat çekmektedir. 328 kilometre uzunluğa sahip olan Türkiye – Ermenistan sınırı, Akkaya Sınır Kapısı ile birbirine bağlanmaktadır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusu olan Ermenistan’ın nüfusu, 2.9 milyondur.

İran

1639 yılında Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış olan Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla belirlenmiş olan Türkiye – İran sınırı, 560 kilometre uzunluğa sahiptir. Gürbulak ve Esendere Sınır Kapısı ile Türkiye’ye bağlanan İran’ın nüfusu, 83 milyondur.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti

Azerbaycan’a bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırı 18 kilometre olup, Türkiye’nin sahip olduğu en kısa sınır olarak öne çıkmaktadır. Dilucu Sınır Kapısı aracılığıyla Türkiye’ye bağlanan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin nüfusu, 460 bindir.

Irak

Türkiye’nin, Güneydoğu komşularından biri olan Irak ile arasındaki sınır 378 kilometredir. Türkiye’nin en uzun üçüncü sınır olan Irak; Habur Sınır Kapısı ile Türkiye’ye bağlanmaktadır. Batı Asya’nın önemli bir ülkesi olan Irak’ın nüfusu, 38.5 milyondur.

Suriye

Suriye; iki ülke arasındaki 911 kilometrelik sınır ile Türkiye’nin en uzun sınırlara sahip olduğu komşusudur. Cizre Sınır Kapısı, Mürşitpınar Sınır Kapısı, Girmeli Sınır Kapısı, Şenyurt Sınır Kapısı, Ceylanpınar Sınır Kapısı, Akçakale Sınır Kapısı, Karkamış Sınır Kapısı, Cilvegözü Sınır Kapısı, Kapıköy Sınır Kapısı, Öncüpınar Sınır Kapısı, İslâhiye Sınır Kapısı, Yayladağı Sınır Kapısı, Çobanbey Sınır Kapısı ile Türkiye’ye bağlanan Suriye’nin nüfusu, 17.5 milyondur.

Türkiye’nin Komşularının Başkentleri

Yunanistan‘ın başkenti Atina‘dır.

Bulgaristan‘ın başkenti Sofya‘dır.

Gürcistan‘ın başkenti Tiflis‘tir.

Ermenistan‘ın başkenti Erivan‘dır.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti‘nin başkenti Nahçıvan’dır.

İran‘ın başkenti Tahran‘dır.

Irak‘ın başkenti Bağdat‘tır.

Suriye‘nin başkenti Şam‘dır.

Türkiye’nin Komşuları Haritası