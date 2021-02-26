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Türkiye'nin orman varlığını artırma ve ağaçlandırmadaki başarısı BM tarafından da tescillendi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2015-2020 dönemini kapsayan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi" raporuna göre Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükselirken, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Son 18 yılda orman varlığımızı 2,1 milyon hektar artırdık. 2023 hedefimiz ise ülke yüzölçümünün yüzde 30'una karşılık gelen 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır" dedi

Türkiye'nin orman varlığını artırma ve ağaçlandırmadaki başarısı BM tarafından da tescillendi
AA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)" raporu, 2015-2020 döneminde Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükseldiğini, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu ortaya koydu.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum teşkilatının çabalarıyla Türkiye'deki orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektara, geçen yıl da 22 milyon 740 bin hektara ulaştı.

Orman alanını artırma amacıyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, doğal ormanlar korunup geliştiriliyor. Ayrıca, fidan ve tohum üretilip, bakımları gerçekleştiriliyor. Fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.

Bu başarıya, FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da yer verildi. Rapora göre, 2015 yılında Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncı basamaktayken 2020 yılı itibarıyla 27'nci sıraya yükseldi. Aynı raporda Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa'da birinci, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinin söz konusu başarının gelecek dönem de sürmesine katkı sağlaması bekleniyor. Geçen yıl kampanya kapsamında yaklaşık 1000'in üzerindeki noktada, en az 100 bin vatandaş etkinliklere katılmıştı.

"SON 18 YILDA ORMAN VARLIĞIMIZI 2,1 MİLYON HEKTAR ARTIRDIK"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin orman varlığı ve ağaçlandırmada FRA raporuna yansıyan başarısının çok memnuniyet verici ve sevindirici olduğunu belirten Karacabey, "Bütün bunlar ülkemizin orman varlığındaki artışın uluslararası tescili anlamına geliyor. Son 18 yılda orman varlığımızı 2,1 milyon hektar artırdık. 2023 hedefimiz ise ülke yüzölçümünün yüzde 30'una karşılık gelen 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır." dedi.

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