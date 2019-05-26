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Bakan Varank Türkiye'nin Otomobili'nin ayrıntılarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılında satışa çıkması planlanan Türkiye’nin Otomobili’nin ayrıntılarını açıkladı. Bu yılın sonunda elektrikli otomobilin prototipinin ortaya çıkacağını ifade eden Varank, 500 kilometrelik menzil hedefinin yakalaması için çalışma yapıldığını söyledi

Türkiye'nin Otomobili

 

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a elektrikli yerli otomobil ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun yapıldığı toplantıda yer alan Varank, projede gelinen son aşamayı gazetecilere anlattı. Varank'ın açıklamaları şöyle: 

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI

ARGE merkezinin yerini yakın zamanda ilan edip açılışını yaparız. Siz bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçiye en yakın yeri tercih edersiniz. Yani ekosistemden en verimli şekilde faydalanacağınız yerde kurmak istersiniz. Fabrikanın kurulacağı yere ilişkin görüşmeler yapıyorlar. O konudaki bilgiler ticari sır niteliğinde olduğu için açıklamıyoruz. İlk modelin segmentini de söylemiyoruz. Ama kafalarındaki plan şöyle: Tüm modelleriyle küresel pazarlarda da rekabet edecek bir fiyat yakalamak.

MARKA VE İSİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile ulaşacak. 500 kilometreyi yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar. Prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başladılar. MEMUR-SEN’in bir kampanyası vardı, ‘Yerli otomobil çıkarsa biz şu kadar sipariş vereceğiz’ diye. Aslında talep olacağa benziyor, insanlar bekliyorlar bu otomobili. Kamu da sipariş verebilir.

MAKİNE SEKTÖRÜ YERLİLEŞECEK

Yerlileştirme Ürün Programı kapsamında, orta yüksek ve yüksek teknolojiye de odaklanarak 300’ün üzerinde ürün ve ürün grubunun yerlileştirilmesiyle ilgili yeni bir teşvik programı dizayn ettik. Burada eğer ürünün Ar-Ge ihtiyacı varsa oradan başlayarak ürün geliştirilmesi, yatırımı, ticarileşmesi, bütün bu adımların tamamını teşvik etmek üzerine, ama elimizdeki mevcut teşvik mekanizmalarını buna göre dizayn ederek bir program hazırladık. Çalışmalarımız bitti, kamuoyuna ilan etmesi kaldı. Pilot sektör makine olacak, daha sonra Eylül, Ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz. Burada hem sanayicinin, üreticinin bize başvurmasını bekliyoruz, hem de biz proaktif olacağız.

CEYHAN’DA SON AŞAMAYA GELDİK

Petrokimyada, milyarlarca dolarlık açık veriyoruz, büyük projelerimiz var. Ceyhan Petrokimya Endüstrisi Bölgesi, bu manada oldukça faydalı olacak bir proje. Bu projede son aşamaya geldik. Aslında temel atma aşamasında olan yatırımlar var. Onların da sene sonuna kadar temellerini atarak cari açık verdiğimiz bu petrokimya alanında ilerlemek istiyoruz.

NOBEL ÖDÜLLÜ ARAŞTIRMACI BAŞVURDU

Yurt dışında bulunan bilim insanlarının Türkiye'ye dönüşünü teşvik ettiğimiz programa 3 binden fazla başvuru oldu Dünyanın ilk 100 üniversitesinden, en fazla atıf alan makale sayılarında sıralamalar gibi oldukça zorlu kriterler var. Şu anda bu şartları taşıyan 242 başvuruyu değerlendiriyoruz. Türk kökenli olanlar olduğu gibi 80 civarında yabancı da var. Çevre alanında Nobel ödülü almış bir araştırmacı var. Amerika’dan 86, İngiltere’den 21, Almanya’dan 17, Fransa’dan 9, Hollanda’dan 9, Kanada’dan 9 başvuru var.

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