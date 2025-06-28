Türkiye'nin petrol ithalatı yüzde 2,2 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisana ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 5 artarak 2 milyon 885 bin 795 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yaklaşık yüzde 0,4 artışla 1 milyon 79 bin 981 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını, fueloil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 4 milyon 291 bin 488 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 917 bin 201 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 300 bin 711 tonla Kazakistan ve 288 bin 211 tonla Suudi Arabistan izledi.

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Yurt içi benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,3 artarak 439 bin 697 tona çıktı, motorin satışları da yüzde 5,2 artarak 2 milyon 99 bin 57 tona çıktı.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 5,8 artarak 2 milyon 666 bin 237 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 1,1 azaldı

Aynı dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 67,9 artışla 593 bin 826 tona yükselirken, motorin türleri ihracatı yüzde 28,3 artışla 449 bin 382 ton ve benzin türleri ihracatı da yüzde 19,6 yükselerek 6 bin 980 ton oldu.