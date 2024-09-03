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        Haberler Ekonomi Otomobil Pazarı elektrikliler kurtardı - Otomotiv pazarını yılın ilk 8 ayında elektrikli araç satışları yükseltti - Otomobil Haberleri

        Otomotiv pazarını yılın ilk 8 ayında elektrikli araç satışları yükseltti

        Ocak-Ağustos döneminde Türkiye otomotiv pazarında yüzde 0.2 oranında büyüme kaydedildi. Otomobil satışları ise bu dönemde yüzde 3 oranında arttı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında benzinli ve dizel gibi içten yanmalı motora sahip otomobil satışları düşerken, hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının artması ise dikkat çekti

        Giriş: 03.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:01
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        Pazarı elektrikliler kurtardı
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        Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artarak 762 bin 152 adet olarak gerçekleşti.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre, otomobil satışları ise, Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 3 oranında artarak 605 bin 639 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,5 azalarak 156 bin 513 adet oldu.

        SATIŞLAR 10 YILLIK ORTALAMANIN YÜZDE 50 ÜSTÜNDE

        Ağustos ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.

        Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artarak 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20 bin 846 adet oldu.

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        Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre de yüzde 48,9 arttı.

        ELEKTRİKLİLERİN PAYI DİZELE YAKLAŞTI

        Yılın ilk 8 ayında, otomobil pazarı motor tipine göre değerlendildiğinde;

        * Benzinli otomobil satışları 388 bin 609 adetle yüzde 64,2 pay,

        * Hibrit otomobil satışları 94 bin 790 adetle yüzde 15,7 pay,

        * Dizel otomobil satışları 66 bin 754 adetle yüzde 11 pay,

        * Elektrikli otomobil satışları 51 bin 144 adetle yüzde 8,4 pay ve

        * Otogazlı otomobil satışları 4 bin 342 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

        BÜYÜME ELEKTRİKTEN GELDİ

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerime göre, Ocak-Ağustos döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 130,8 artarak yüzde 7 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 13,5 azalarak yüzde 1,4 pay aldı.

        Bu dönemde, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 7,7 azalarak yüzde 75,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,7 azalarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 14,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

        Öte yandan, ilk 8 ayda hibrit otomobil satışlarının yüzde 50’ye yakın arttığı görülüyor.

        Bu sonuçlar, otomobil satışlarında içten yanmalı motora sahip araç satışlarının düştüğünü, buna karşın elektrikli araç satışlarının arttığını göstermesi bakımından dikkat çekiyor.

        Bir diğer deyişle, ilk 8 ayda otomobil pazarında kaydedilen yüzde 3 artışın ‘bataryalı’ modellerden kaynaklandığı anlaşılıyor.

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