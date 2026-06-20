Vincenzo Montella, gruptaki ilk maç olan Avustralya mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı Paraguay karşısında yedek soyundurdu.

Montella, bu 3 futbolcunun yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a formayı verdi.

A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısına Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu 11'iyle çıktı.

PARAGUAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Futbol Takımımız karşısında 2 değişiklik yaptı.

REKLAM

Alfaro, ABD mücadelesinde kendi kalesine gol atan Bobadilla'yı yedek soyundururken bu futbolcunun yerine Galarzo Fonda'yı sahaya sürdü. Arjantinli teknik adam ilk maçta oynattığı Sanabria'yı da kulübede otururken, formayı Pitta'ya verdi.

Paraguay, A Milli Futbol Takımımız karşısına Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta 11'iyle çıktı.

TRİBÜNLERDE TÜRK TARAFTARLAR AĞIR BASTI

San Francisco'daki 68 bin 827 kişilik San Francisco Bay Arena'da Türk taraftarlar ağır bastı.

Büyük Türk yürüyüşüyle stadyuma gelen kırmızı-beyazlılar, tribünleri de Türk bayraklarıyla donattı. Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.