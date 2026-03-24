Türkiye - Romanya maçı için geri sayım başladı. 2026 Dünya Kupası grup aşamasında ülkemizi büyük bir gurur yaşatan ay-yıldızlılar, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp play-off yarı finalinde Romanya'yı turnavanın dışına itmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nu İspanya'nın ardında 2. sırada tamamlayan milli takım, Romanya'yı elemesi durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası play-off milli takım maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye - Romanya maçının oynanacağı tarih...