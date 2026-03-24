        Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası play-off milli maç hangi kanalda?

        Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Türkiye - Romanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu duyuruldu. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte Türkiye - Romanya maçı tarihi...

        Giriş: 24.03.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Türkiye - Romanya maçı için geri sayım başladı. 2026 Dünya Kupası grup aşamasında ülkemizi büyük bir gurur yaşatan ay-yıldızlılar, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp play-off yarı finalinde Romanya'yı turnavanın dışına itmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nu İspanya'nın ardında 2. sırada tamamlayan milli takım, Romanya'yı elemesi durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası play-off milli takım maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye - Romanya maçının oynanacağı tarih...

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş Park'ta oynanacak milli maç TV8'den şifresiz yayınlanacak.

        FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:

        Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.

        Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.

        Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroya 30 futbolcu çağrıldı.

        Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

        Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

        Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
