Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Rusya UEFA Ulusal Ligi'nde karşı karşıya gelecek. A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke'nin yer alacacağı turnuvada merak edilen detaylar arasında Milli maçların hangi kanaldan yayınlanacağı, konusu merak konusu oldu. Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ilk haftasında 7 Eylül'de 21:45'te Medical Park Stadyumu'nda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı yayımlayacak yayıncı kuruluş henüz belli olmadı.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.

TÜRKİYE 561. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bugün Trabzon'da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçıyla 561. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 267'si özel geride kalan 560 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240'ı deplasmanda, 240'ı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 737 gol attı, kalesinde 812 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 560 karşılaşmanın 480'ini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 560 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 12. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 12. maçına Rusya karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 7'si özel 11 maçta 13 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 18 gol gördü.

Milli takım 7,5 yıl sonra Trabzon'da

Ay-yıldızlı ekip, Rusya maçı ile 7,5 yıl sonra Trabzon'da bir karşılaşmaya çıkacak.

Milli maçın oynanacağı 40 bin 782 kişilik Medical Park Stadı'nın açılışı, 18 Aralık 2016'da gerçekleştirildi.

Daha önce A Milli Takım'ı dört defa ağırlayan şehirdeki son milli maç, 9 Şubat 2011'de Türkiye ile Güney Kore arasında oynanmış ve 0-0 sona ermişti.

Trabzon'da 1992'de oynanan ilk milli maçta ise ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 3-2 yendi. 2002'de Gürcistan'ı 3-0'la geçen milli takım, 2004'te yine Gürcistan'la oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

2018'deki ilk resmi maç

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk resmi maçını oynayacak.

Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 8 gol atan milliler, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

Milli takımın eylül karnesi

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 65 maça çıktı. Milliler, bu maçların 27'sini kazanırken, 22 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 101 gol atarken, kalesinde 91 gol gördü. Milli takımın aldığı 22 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece dört kez yenildi. Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.

7 Eylül'de 7. maç

A Milli Takım, Rusya karşılaşması ile 7 Eylül tarihindeki 7. maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu tarihte oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 9 gol sevinci yaşayan milliler, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

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