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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 ve 20. haftanın programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 ve 20. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 ve 20. haftanın programı açıklandı
AA

Gaziantep Basketbol, 19. haftada AYOS Konyaspor Basketbol maçını 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde iki haftanın programı şöyle:

19. hafta

3 Mart Cuma:

19.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

4 Mart Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (Enka)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Nef (BJK Emlakjet)

5 Mart Pazar:

13.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

15.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

18.00 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20. hafta

10 Mart Cuma:

19.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)

11 Mart Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

12 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazenfer Bilge)

15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

13 Mart Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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