Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından yaralı sarmak adına ünlü isimler Türkiye Tek Yürek Kampanyası yardım programında buluşuyor. "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya gelecek olan ünlü isimler depremden etkilenen vatandaşlar için yardım toplayacak. Peki, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak, sunucusu kim, kimler katılacak?" İşte detaylar...