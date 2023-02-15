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Türkiye Tek Yürek Kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milyonlarca kişinin etkilendiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında, yaralı sarmak adına ünlü isimler Türkiye Tek Yürek Kampanyası yardım programında bir araya geliyor. İşte Türkiye Tek Yürek Kampanyası yardım programının sunucusu, konukları, tarihi ve saati...

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  • Türkiye Tek Yürek Kampanyası saat kaçta, hangi kanalda, sunucusu kim, kimler katılacak?

    Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından yaralı sarmak adına ünlü isimler Türkiye Tek Yürek Kampanyası yardım programında buluşuyor. "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya gelecek olan ünlü isimler depremden etkilenen vatandaşlar için  yardım toplayacak. Peki, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak, sunucusu kim, kimler katılacak?" İşte detaylar...
  • Türkiye Tek Yürek Kampanyası saat kaçta, hangi kanalda, sunucusu kim, kimler katılacak?

    TEK YÜREK KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    TVYD açıklaması: "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık."

     
  • Türkiye Tek Yürek Kampanyası saat kaçta, hangi kanalda, sunucusu kim, kimler katılacak?

    TEK YÜREK KAMPANYASI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.
  • Türkiye Tek Yürek Kampanyası saat kaçta, hangi kanalda, sunucusu kim, kimler katılacak?

    Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

    Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.
  • Türkiye Tek Yürek Kampanyası saat kaçta, hangi kanalda, sunucusu kim, kimler katılacak?

    TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİNDE KİMLER VAR?

    Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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