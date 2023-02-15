Deprem mi oldu? Artçılar devam ediyor!

HABERTURK.COM

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. Küresel boyutta da büyük üzüntüye neden olan iki depremde an itibarıyla ne yazık ki 35.418 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk gününden itibaren birçok ünlü kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine hareket ederken birçok ünlü, yıkıma uğrayan 11 ilimizde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama adına yardım çalışmalarında yer aldı / alıyor. Birçok ünlü, ayrıca bağış toplama kampanyalarına katıldı / katılıyor.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için bu akşam saat 20.00’den itibaren düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' adlı yardım programında başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlanıyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

'Türkiye Tek Yürek'te toplanan bağışlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

TEK YÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a

TEK YÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a bağış yapılabilecek.

Ayrıca;

Bağış yapılacak IBAN numaraları şöyle;

TC Ziraat Bankası A.Ş TL hesabı

TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

TC Ziraat Bankası A.Ş Dolar hesabı

TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

TC Ziraat Bankası A.Ş Euro hesabı

TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

TC Ziraat Bankası A.Ş SWIFT hesabı

TCZBTR2A

'Türkiye Tek Yürek'te bağış yapılmaya başlandı.

* Türk Telekom: 2 milyar TL

* Borsa İstanbul Grubu: 2 Milyar TL

* Zirve Holding Turkuaz Medya Grubu: 700 milyon TL

* Kore Telekom: 15 milyon TL