Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını başladı

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor

'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını başladı
HABERTURK.COM

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. Küresel boyutta da büyük üzüntüye neden olan iki depremde an itibarıyla ne yazık ki 35.418 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk gününden itibaren birçok ünlü kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine hareket ederken birçok ünlü, yıkıma uğrayan 11 ilimizde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama adına yardım çalışmalarında yer aldı / alıyor. Birçok ünlü, ayrıca bağış toplama kampanyalarına katıldı / katılıyor.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için bu akşam saat 20.00’den itibaren düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' adlı yardım programında başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlanıyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

'Türkiye Tek Yürek'te toplanan bağışlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

TEK YÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a

TEK YÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a bağış yapılabilecek.

Ayrıca;

Bağış yapılacak IBAN numaraları şöyle;

TC Ziraat Bankası A.Ş TL hesabı

TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

TC Ziraat Bankası A.Ş Dolar hesabı

TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

TC Ziraat Bankası A.Ş Euro hesabı

TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

TC Ziraat Bankası A.Ş SWIFT hesabı

TCZBTR2A

'Türkiye Tek Yürek'te bağış yapılmaya başlandı.
* Türk Telekom: 2 milyar TL
* Borsa İstanbul Grubu: 2 Milyar TL
* Zirve Holding Turkuaz Medya Grubu: 700 milyon TL
* Kore Telekom: 15 milyon TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler için ağırlaştırılmış müebbet istendi!
GÜNDEM Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler için ...
Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri
GÜNDEM Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2023 Dini günler takvimi
GÜNDEM Miraç Kandili ne zaman?
Kredi kartı temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı?
GÜNDEM Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023?
TCDD deprem bölgesindeki hasarlı rayları onarıyor
GÜNDEM TCDD'nin deprem bölgesinden geçen hat üzerindeki ...
Diyanet açıkladı! Hac kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek?
GÜNDEM Diyanet açıkladı: Hac kuraları ertelendi mi?
Kahramanmaraş'ın Göksun, Pazarcık ile Çorum'un Mecitözü ilçesinde deprem meydana geldi
GÜNDEM Çorum'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta çadır kentte kalan çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor
GÜNDEM Çadır kentte kalan çocuklar için etkinlikler
Aksaray'da alacak verecek cinayeti
GÜNDEM Aksaray'da alacak verecek cinayeti
Elazığ da afet bölgesi ilan edildi
GÜNDEM Afet bölgesi 11 ile çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.