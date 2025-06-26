A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 2. hafta 2. maçında Ukrayna ile karşılaşacak. İlk haftada 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşayan Filenin Efeleri, ikinci haftanın ilk maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, bugün Ukrayna karşısında mutlak galibiyeti hedefliyor. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı canlı izle kanalı karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Türkiye-Ukrayna maçı canlı yayın izle kanalı ve saati…