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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek - Teknoloji Haberleri

        Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek

        Türkiye ve Katar arasında teknoloji alanında köprü kurmak amacıyla Microsoft ile DTech Cloud tarafından imzalanan mutabakat metniyle, iki ülke bulut teknolojilerinde iş birliği yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:50 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:50
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        Türkiye ile Katar'dan bulut iş birliği
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde iki ülke arasında yapılan stratejik işbirliği görüşmelerinin ardından Türkiye'de teknolojinin gelişimi adına önemli bir adım atıldı.

        Microsoft ile DTech Cloud'un bulut tabanlı teknolojiler alanındaki işbirliğine yönelik mutabakat metni imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed El Mannai'nin katılmıyla Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

        Kacır, burada yaptığı konuşmada, Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında teknoloji alanında köprü kurmak amacıyla kritik bir mutabakatın imzalandığını ifade etti.

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        Teknoloji ve bulut şirketi DTech Cloud ile Microsoft arasında kilometre taşı olacak stratejik işbirliğine şahitlik ettiklerinin bildiren Kacır, "Bu işbirliğiyle başta Türkiye ve Katar'ın, ardından yakın coğrafyanın tamamının dijital dönüşümüne katkı sunulmasını amaçlıyoruz. Umuyorum ki bu işbirliği sayesinde yapay zeka, siber güvenlik, hiper ölçekli servisler ve analitik gibi yeni nesil çözümler alanında Türkiye ve Katar arasındaki dijital köprünün daha da geliştirilmesine ve genişlemesine katkı sağlanacak, bölgenin teknolojik liderliği üstlenilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        "BULUT DOSTU BİR ÜLKE OLMANIN SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ"

        Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı El Mannai'de Katar ile Türkiye arasında dijital alanda ilişkilerin güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduğunu aktararak, iki ülke arasındaki bağların geliştirilmesinde özel sektörün önemine işaret etti.

        Bulut dostu bir ülke olmanın sonuçlarını ve meyvelerini gördüklerini belirten El Mannai, "Katar'da inşa edilen altyapıyı bir müttefik, dost ve güvenilir bir ortakla paylaştığımız için mutluyuz. Bugün iki şirket arasında temelleri atılan stratejik işbirliğinin dijital alandaki ilişkiyi daha da geliştirmesi adına sadece bir başlangıç olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        "DİJİTAL EKONOMİNİN ALTYAPISI GÜÇLENECEK"

        Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de sadece işletmelerin değil, ülkelerin dijital dönüşümüne de inandıklarını dile getirerek "Microsoft Türkiye'nin 30. yılını kutlarken bu gibi stratejik işbirlikleri aracılığıyla hem Türkiye'nin hem de komşu ülkelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak son derece mutluluk verici. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin ve teknolojimizin sınırları aştığını ve inovasyona öncülük ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Daha fazla organizasyonun bulut teknolojilerini, özellikle de yapay zekayı ekonomik ilerleme için bir katalizör olarak kullanabilmesi için hem özel sektörle hem de her iki ülkenin kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        DTech Cloud Kurucusu Bereket Murat Oktay da dijital ekonomide öncü olacak çözümler üretmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "Bu işbirliği sayesinde Microsoft bulut bilişim altyapısından faydalanarak dijital ekonominin önünü açacak çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bulut tabanlı yapay zeka ve büyük veri analitiğiyle sağlık, enerji ve üretim sektöründe müşterilerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin ile DTech Cloud Kurucusu Oktay, mutabakat metnine imza attı.

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