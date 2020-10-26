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Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) düzenlediği, 19 Ekim’de başlayan ve 5 gün süren Türkiye Yapay Zeka Haftası (TR AI Week) yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin önde gelen şirketleri, teknoloji devleri, yerli ve yabancı 110 konuşmacı ile yapay zeka girişimlerinin katıldığı TR AI Week’i 20 binden fazla kişi izledi. 38 saat canlı yayın yapılan online yapay zeka etkinliği TR AI Week boyunca, yapay zekanın değer kattığı finans, üretim, otomotiv, perakende ve eğitim gibi sektörlerdeki örnekler 90 kurumun üst düzey yöneticileri tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Google Cloud, AWS, Microsoft ve Analythinx’in eğitimler düzenlediği, yapay zeka hakkındaki birçok yeni gelişmelerin akademisyenler ve uzmanlar tarafından anlatıldığı TR AI Week’in açılışında Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı konuşma yaptı. TRAI’nin kurucusu Halil Aksu yapay zekanın önemine dikkat çekerken “Yapay zeka, medeniyetimizin yeni işletim sistemi olacak” dedi.

“Aklımızın karıştığı, önümüzü göremediğimiz nerdeyse her gün yeni bir olguyla karşılaştığımız bir dönemdeyiz” diyen Faruk Eczacıbaşı sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerin gerçekleri görebilmeleri, farklı gerçekleri değerlendirebilmeleri önemli. O yüzden TR AI Week’i çok önemsiyorum. Bu bilinçlenme yönünde de çok önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ile Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğini paylaşmak benim için büyük bir gururdur.”

Beş gün boyunca süren etkinliğin ilk gününde “Sanayi’nin Yeni Gücü: Veri ve Yapay Zeka”, “Sürekli ve Kendi Kendine Öğrenen Sistemler”, “İleri Analitik ile Dijital Dönüşüm”, “Yeni Nesil Diyalogsal Yapay Zeka Geleceği Nasıl Şekillendirecek?”, “Bağlantılı, Paylaşımlı, Otonom Sürüş Deneyimi”, “Bankacılıkta Hasat Zamanı” ve “Dijital Olgunluğunu Bilen Dijital Dönüşüm Liderleri” başlıklı sunum ve paneller gerçekleşti.

Borusan Holding, Borçelik, Huawei, Bahçeşehir Koleji, IBM, Eczacıbaşı Holding, Turkcell, Enerjisa, Analythinx, MBIS, Arçelik, CBOT, CCI, Vector Institute, İTÜ ve Tazi gibi kurumlardan üst düzey yönetici ve akademisyenlerin katıldığı TR AI Week’in ikinci gününe, Yapay Zeka alanında çalışan kadın liderler damgasını vurdu. Pınar Köse Kulacz’ın (Arçelik Veri ve Yapay Zeka Grup Yöneticisi) moderatörlüğünü üstlendiği Women in AI panelinin ilk oturumuna Leyla Deliç (CCI- CIO),Sezen Felekoğlu (Turkcell- Artificial Intelligence Product Manager) ve Çiler Ay (CBOT, Co-founder & CMO) katıldı.

Leyla Deliç panelde yaptığı konuşmada “Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması ile dünyada ekonomiye katılamayan, sağlık hizmetlerine ulaşımı olmayan pek çok kişi, bulunduğu yerden ekonomiye katılma, sağlık hizmetlerine ulaşabilme şansı elde ediyor. Sürdürülebilirlik ve kalkınma hedeflerine ulaşma açısından yapay zeka teknolojilerinin kolaylaştırıcı bir etkisi olacak” dedi.

‘PANDEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ DÖNÜŞTÜRDÜ’

TR AI Week’in ikinci gününde, “Üretim ve Tedarik Zincirinde Makine Öğrenmesi Bize Nasıl Yardımcı Oluyor?”, “Pandemi, Eğitim Teknolojilerini nasıl etkiledi?”, “Yapay Zeka Tarımı Nasıl Etkiliyor?”, “Yapay Zeka Çağında Liderlik”, “Büyük Veri ile Değişen Dünya” gibi birçok konuya değinildi. Huawei’den Goran Licanin, yapay zekanın şimdiden endüstrileri, ekonomiyi ve toplumu yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti.

Dijital eğitimin dinamikleri ve 5G teknolojisinin eğitimde paradigmaları değiştirecek rolü hakkında konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, şöyle konuştu: “Pandemi süreci eğitim teknolojilerinin hızla dönüşmesine imkan tanıdı. Tüm paydaşların birlikte çalışmasını, düşünmesini sağladı. Öğrencinin ve öğretmenin pedagojik olarak özgürleşmesini sağladı.”

TR AI Week’in üçüncü gününde yapay zekanın gerçek hayata etkisi, otonom sürüş deneyimi, tekstilde yapay zeka kullanımı, yapay zekalı siber güvenlik konulu birçok sunum ve paneller yer aldı. Etiya, HPE, Koçsistem, Avivasa, Arçelik, Afiniti, HPE, Hitachi Vantara, Sun Grup gibi Türkiye ve Dünya’nın önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticilerin katıldığı TR AI Week’in üçüncü günün son paneli Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin 38’cisini düzenlediği TRAI Meet-Up oldu. “Yapay Zeka Alt Yapı Teknolojileri”nin işlendiği TRAI Meet-Up’ına Huawei, Google Cloud, Microsoft, GlassHouse SAP, Onicorn’dan uzmanlar katıldı.

TR AI Week’in dördüncü günü “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Ekosistem’e Ne Katıyor?” paneliyle açıldı. Yatırımcıların girişimlere ne yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunduğu “Yatırımcı Gözünden Yapay Zeka Ekosistemi” panelinin ardından, “AI Innovation Afternoon”, “Dijital için Yapay Zeka, Dönüşüm için İnsan”, “Akademide Yapay Zeka” gibi konuların yer aldığı TR AI Week’in son paneli ise Hakan Güldağ Yönetimindeki Perihan İnci (TÜSİAD SD2 Görev Gücü Lideri / İnci Holding CEO),Lale Algan (Dalgakıran Kompresörleri- CEO),Serpil Demirel (Esan Madencilik- CEO) ve Gözde Ünalacak’ın (Digitopia - İş Geliştirme Direktörü) katıldığı “Türkiye Ekonomisi Dijital Dönüşüm ile Kalkınıyor” paneli oldu.

Analythinx, Avivasa, Bahçeşehir Koleji, Cbot, Digitopia, Etiya, Hitachi Vantara, Huawei, Hewlett Packard Enterprise, KocDigital, Microsoft, SabancıDx, SAS’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen TR AI Week’in beşinci gününde Microsoft, Google Cloud ve Analythinx’ten uzmanlar yapay zeka alanındaki eğitimleriyle katılımcıları bilgilendirdi.