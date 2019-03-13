TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi.



- "Rusya, Türkiye için tartışmasız en önemli pazar. İlişkilerimiz iyi olduğu müddetçe de her geçen gün (turist) sayısı artacak bir pazar"



Sürecek...