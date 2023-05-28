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Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderemeyecek olan Türkiye'ye müjde İtalya'dan geldi.

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  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

    Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlar bazında başarılı olamayan Türkiye 20'inciliğe kadar gerilemişti.
  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

    Bu düşüş sebebiyle Süper Lig şampiyonu da gelecek sezon Devler Ligi'ne doğrudan değil 1'nci ön eleme turundan katılacaktı.

     
  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

    Ancak Süper Lig'i zirvede bitirecek takıma sevindirici haber İtalya'dan geldi.
  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

    Serie A'nın köklü ekiplerinden Inter, sezonu ilk 4 takım içinde bitirmeyi garantiledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi vizesini aldı.

     
  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

    Mavi siyahlıların bu başarısı sayesinde Süper Lig şampiyonu da gelecek sezon Devler Ligi'ne 1'nci değil, 2'nci ön eleme turundan katılacak. 
  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

    Bu değişiklikle Süper Lig şampiyonu 1. ön eleme turu maçı için 11-12 Temmuz yerine 2. ön eleme turuna 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.
  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

    Süper Lig şampiyonu bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.

     
  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi
  • Türkiye'ye Inter'den Şampiyonlar Ligi müjdesi

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