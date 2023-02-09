İSVİÇRE

İsviçre'den Hatay'a giden arama kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da çalışmalarını sürdüren İsviçre İnsani Yardım Biriminin 4 kişiyi enkaz altından kurtardığı belirtildi. Kurtarılan kişilerden ikisinin çocuk, diğerlerinin ise genç bir kadın ile erkek olduğu aktarıldı.

Paylaşımda, "Cuma günü sağlık ve konaklama uzmanlarından oluşan ikinci ekip, yardımlarımıza katkı yapacak." denildi. Öte yandan, İsviçreli uzmanların cuma günü ihtiyaçları değerlendirmek üzere Suriye'ye de gideceği kaydedildi.