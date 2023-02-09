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Dünyadan Türkiye'ye destek! Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi?

Türkiye'ye çeşitli ülkelerden yardımlar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik deprem sonrasında Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan sarsıcı depremler sonrasında deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken çeşitli ülkelerden destek mesajları ve yardımlar gündeme geldi. İşte Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler...

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  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem ile uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'de Kahramanmaraş'da yeniden 7.6 büyüklüğünde sarsıntı oluştu. Birçok ili ve ilçeyi etkileyen depremde can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin açıklamalar sürerken enkaz çalışmaları devam ediyor. Birçok ülkenin yetkilileri deprem sonrasında Türkiye'ye yardım teklifi bildirdi. İşte Türkiye'ye deprem yardımda bulunan ülkeler...
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    ABD'Lİ STK 10 MİLYON DOLARLIK YARDIM TOPLADI

    ABD'nin Florida eyaletindeki Küresel Güçlendirme Misyonu (GEM) adlı sivil toplum kuruluşu (STK), Türkiye'deki depremzedeler için 10 milyon dolarlık yardım topladı. Miami merkezli sivil toplum kuruluşu GEM'in Türkiye'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında, tıbbi gereçler, gıda maddeleri ve giyecek benzeri malzemeler toplandı.

    Yaklaşık 10 milyon dolarlık yardım paketleri, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla yola çıkarıldı. GEM Danışma Kurulu Üyesi iş adamı Mubashir Kazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve hazırlanan yardım paketlerinin en kısa sürede Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

     

    Pakistan kökenli girişimci Kazi, yardımların bir bölümünün Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin koordinasyonuyla Türkiye'ye gönderildiğini, 5-10 gün içerisinde tüm yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI'NDAN 1200 GÖREVLİ

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderildi veya gönderilecek. 19'u AB üyesi ülke ile Karadağ ve Arnavutluk dahil olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden 1200 arama kurtarma görevlisine 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.

     
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    AZERBAYCAN

    Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu. Arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.

     
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    İNGİLTERE

    İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    İSPANYA

    İspanya, daha önce gönderdiği iki donanma gemisinin yanı sıra iki gemisinin daha yardım amaçlı İskenderun'a doğru yola çıktığını duyurdu.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    İSVİÇRE

    İsviçre'den Hatay'a giden arama kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da çalışmalarını sürdüren İsviçre İnsani Yardım Biriminin 4 kişiyi enkaz altından kurtardığı belirtildi. Kurtarılan kişilerden ikisinin çocuk, diğerlerinin ise genç bir kadın ile erkek olduğu aktarıldı.

    Paylaşımda, "Cuma günü sağlık ve konaklama uzmanlarından oluşan ikinci ekip, yardımlarımıza katkı yapacak." denildi. Öte yandan, İsviçreli uzmanların cuma günü ihtiyaçları değerlendirmek üzere Suriye'ye de gideceği kaydedildi.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    POLONYA

    Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Polonya'dan gelen arama kurtarma ekibinin Adıyaman'ın Besni ilçesinde 10 kişiyi kurtardığını bildirdi. Bartkowiak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki Polonyalı ekibin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

    Zamanın çok önemli olduğunun altını çizen Bartkowiak, "Mücadelemiz sonuna kadar sürecek." ifadesini kullandı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra 52 askeri sağlık görevlisinin yola çıktığını duyurdu. Blaszczak, Polonya ordusunun Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Tecrübeli ekiplerimiz Türkiye'ye gidiyor. Türkiye ile dayanışma içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    AVUSTURYA

    Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren askerlerin bir kişiyi enkaz altından canlı çıkardığını bildirdi. Bauer, Avusturyalı askerlerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bilgisini paylaştı. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, askerlerin deprem bölgesindeki çalışmalarına değinerek, durumun çok ciddi olduğunu, askerlerin etkileyici bir çaba sarf ettiklerini vurguladı.

    Van der Bellen, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra çok sayıda evsiz insan için çadır, battaniye ve yiyeceğin temin edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Türkiye ve Suriye uluslararası yardıma ihtiyaç duyuyor, kelimenin tam anlamıyla her dakika önemli." ifadesini kullandı. Avusturyalıların yardım faaliyetlerinde bulunduğu ve uzaktaki komşularının acısını paylaştığını kaydeden Van der Bellen, dayanışmanın güçlü olmak anlamına geldiğinin ve yardımların sürmesinin önemli olduğunun altını çizdi.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    YUNANİSTAN

    Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına destek için Yunanistan’dan gelen arama kurtarma ekibi bir kadını daha enkaz altından kurtardı. Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Hatay’da 5 saatlik çalışmanın ardından 30 yaşındaki kadın Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı arama kurtarma ekibince kurtarıldı.

    Enkazdan kurtarılan depremzede, ilk tedavisinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü. Yunan ekip, daha önce de Hatay'da, 50 yaşlarında bir erkek, 7 ve 9 yaşlarında 2 kız çocuğu ile 15 yaşındaki bir genci enkaz altından kurtarmıştı.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    İTALYA

    İtalyan İtfaiyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay’da arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerce 9 saatlik zor çalışma sonucunda enkaz altından 23 yaşında bir gencin çıkarıldığı belirtildi. İtalyan yardım ekibinin, daha sonra bir genci daha enkazdan çıkardığı kaydedildi.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    HOLLANDA

    Hollanda'dan Hatay'a giden kurtarma ekibinin çalışmalarıyla da enkazdan kurtarılanların sayısı 10'a yükseldi.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    HİNDİSTAN

    Hindistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmaları için ilave insani yardım ve destek ekibi göndermeye hazır olduğunu bildirdi. "Dost Operasyonu" başlatan Hindistan, kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu 4 uçağı halihazırda gönderdi.

    Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Genel Müdürü Atul Karwal, arama kurtarma çalışmaları için ilave ekiplerin hazırda bekletildiğini söyledi. Karwal, depremin büyük bir alanda geniş çaplı zarara yol açtığını belirtti. Kriz zamanında Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Karwal, deprem çalışmaları için bir ekibin daha kısa sürede yola çıkacağını dile getirdi.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    RUSYA

    Rusya'da yaşayan Türkler ve Ruslar, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere yardım için çalışma yürütüyor. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yardım çalışması başlattı. Bunun ardından, ülkede yaşayan Türkler ve Ruslar, Büyükelçiliğe akın etti.

    Depremzedelere yardım için seferber olan başkent sakinleri, Büyükelçiliğe çadır, ısıtıcı, battaniye, kışlık giysiler, uyku tulumu, termos, taşınabilir şarj aletleri getiriyor. Bazı vatandaşlar da Rusya'daki Büyükelçiliğin açtığı banka hesaplarına para gönderiyor.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    BULGARİSTAN

    Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı. Ayrıca, yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğu bildirildi.

    Bulgaristan, bu yardıma takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.ÇİN
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    ÇİN

    Çin'den arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik ekibin yanı sıra ülkenin arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik ekip ve özel eğitimli bir köpek yola çıktı.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    VENEZUELA

    Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    İSRAİL

    İsrail'in göndereceğini iki uçaktan biri, içindeki 167 kişilik asli ekip Adana'ya intikal ederken Lübnan 72, Libya 55 kişiden oluşan personel gönderdi.
  • Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi? Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler

    KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, depremden etkilenen kentlere 200 kişilik ekip gönderildiğini açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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