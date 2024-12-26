Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal!

Bugün canlı yayında Didem Arslan Yılmaz sorularıyla kayınvalide Nazlı ve üvey kayınpeder Hasan’a yaptıklarını ve çeteyi itiraf ettirdi.

“GELİNİMİ PARA KARŞILIĞI VERDİĞİM İÇİN PİŞMANIM”

Kayınvalide Nazlı, gelinine yaptırdıkları için pişman olduğunu söyledi. Gelinini yaşlı bir adamla görüştürdüğünü ve karşılığında para aldığını ifade etti. Canlı yayına bağlanan, çete üyesi olduğu iddia edilen bazı kişilerse çete lideri olarak Hasan ve Nazlı’yı işaret etti.