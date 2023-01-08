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"Türkiye'yi teknoloji ve üretim üssü olarak görüyoruz"

1,3 trilyon dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 300 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın ilk 10 teknoloji şirketinden biri olan Alibaba Group Başkanı Michael Evans Türkiye'ye geldi. Evans, stratejik yatırımcısı oldukları Trendyol'un  Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Evans ayrıca, kamu ve özel sektör düzeyinde temaslar gerçekleştirdi. Türkiye'nin, bölgenin teknoloji hub'ı olduğunu ifade eden Evans, "Türkiye'yi teknoloji ve üretim üssü olarak görüyoruz. Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin teknoloji üzerinden yazılacağına inanıyoruz. Trendyol da örnek bir teknoloji girişimi olarak, bu vizyona katkı sağlamaya devam edecek" dedi

HABERTURK.COM

Alibaba Group Başkanı Michael Evans Türkiye'ye geldi. Evans, stratejik yatırımcısı oldukları Trendyol'un Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Evans ayrıca, kamu ve özel sektör düzeyinde temaslar gerçekleştirdi. Michael Evans, Anıtkabir'e de ziyarette bulunarak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendiren Michael Evans, Türkiye'nin önemli bir lojistik ve üretim merkezi olmasının yanında bölgenin teknoloji hub'ı olduğunu ifade etti.

Evans açıklamasında şunları kaydetti: "Türkiye, tekstil, otomotiv, beyaz eşya ve tarım olmak üzere birçok sektörde dünya liginde önemli bir oyuncu. Aynı zamanda doğu ile batıyı birbirine bağlayan özel bir konumda. Üstelik lojistikte bölgesel bir üs ve karayolu taşımacılığında Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alıyor. Bu avantajlarına, katma değerli teknoloji üreten ve bunu dünyaya açan girişimleri eklendiğimizde, Türkiye'yi bölgenin teknoloji hub'ı olarak değerlendiriyoruz. Bir ekosistem yaratmak uzun vadeli bakış açısı gerektiriyor. Teknolojiye olan ilginin sürekli arttığını da göz önüne aldığımızda Türkiye'nin, gelecekte global arenada çok büyük başarılar gösterecek şirketleri çıkaracak bir ekosistem haline geldiğini görüyoruz. Sağlıklı bir rekabet ortamını tesis edecek düzenlemelerin, Türkiye'nin olağanüstü potansiyelini teknoloji alanında da kullanabilmesi için elzem olduğunu düşünüyoruz".

'FARKLI PAZARLARDA İLHAM VERİYOR'

Evans, "Türkiye'ye 2018'de üç nedenle yatırım yaptık. Öncelikle Türkiye'nin güçlü ve çeşitlilik gösteren üretim yapısı yatırım kararımızda belirleyici oldu. İkincisi, avantajlı coğrafi konumu, kaliteli internet ve ulaştırma altyapısı Türkiye'yi yatırım yapılabilecek ülkeler arasında öne çıkardı. Türkiye'ye yatırım yapma kararını verdikten sonra yönetim kadrosuna ve teknolojik yetkinliklerine güvenebileceğimiz bir şirket arayışına girdik. Üçüncü neden ise Trendyol, tüm alternatifler içinde en öne çıkan şirket oldu. Şirketin kurucularına ve üst yönetimine duyduğumuz güvenle yatırım yaptık. Bu nedenle de yönetimi ilk günden itibaren onlara emanet ettik; bu şekilde yönetilmeye de devam edecek. Kendilerine güvenimiz tam ve Türkiye'deki başarıları bize farklı pazarlarda ilham veriyor. Bugün iyi ki bu yatırımı yaptık diyorum.

Trendyol'un bundan sonraki hedefi Türkiye'deki KOBİ'leri e-ihracatla tanıştırmak olacak. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya e-ihracatta bölgenin en avantajlı ülkesi Türkiye. Trendyol'un önümüzdeki dönem e-ihracat için yapacakları, Ticaret Bakanlığı'nın İhracat Ana Planı'nda belirtilen hedeflere ulaşılmasına ciddi katkı sağlayacak. Buna ek olarak, İstanbul Havalimanı Türkiye'nin lojistik yetkinliklerinin çok iyi bir göstergesi ve e-ihracatı büyütmek için Türkiye'nin sahip olduğu çok önemli bir avantaj.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'den 2023 yılına kadar 10, 2030'a kadar ise 100 Turcorn çıkarma vizyonunu da çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde pek çok alanda dünyada adından söz ettirecek Türk teknoloji şirketlerinin ortaya çıkacağına eminim. Türkiye'de çok nitelikli bir insan kaynağı var. Baykar'ı ziyaretimde dünyada örneği olmayan teknolojiler geliştiren, insansız hava aracı teknolojilerinde öncü bir Türk şirketi gördüm. Dünyada çok sayıda ülkenin üzerinde çalıştığı mobilite çözümleri konusunda Togg'la Türkiye'nin katettiği mesafeyi gözlemledim. Trendyol'un Togg'la yaptığı işbirliğinden çok memnun oldum" diye konuştu.

Alibaba Group'un Türkiye'deki ve bölgedeki ilk yatırımını 2018 yılında Trendyol'a yaptığını ve stratejik yatırımcısı konumuna geldiğini hatırlatan Evans, Trendyol'un başarı çıtasını sürekli yükseltmesiyle 2020 ve 2021'de ek yatırımlar yaptıklarını söyledi. Evans şöyle devam etti: "Sadece biz değil 2021 yılında Japonya, ABD, Katar, BAE gibi farklı coğrafyalardan fonların Trendyol'a yatırımcı olması, global teknoloji ekosisteminin sadece Trendyol'a değil, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyeline olan inancının da göstergesidir. Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin teknoloji üzerinden yazılacağına inanıyoruz. Trendyol da bu vizyona katkı sağlıyor".

Trendyol'un örnek bir teknoloji girişimi olduğunun altını çizen Evans, "Trendyol, uçtan uca teknoloji çözümleri geliştiriyor. Üstelik yakın zaman önce duyurduğu Sürdürülebilir Etki Planı kapsamında, kendi operasyonlarını ve değer zincirini dönüştürürken, çevresel ve sosyal sorunların çözümüne öncülük etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, yakın zamanda çalışmalarına başlayacağımız Ankara data center başta olmak üzere diğer tüm yatırım planlarında sürdürülebilirlik hedeflerini önceliklendireceğiz. Trendyol'un gelecek planlarının odağında, yürürlükteki mevzuatın da yatırımlara izin ve destek vermesi halinde yerli üreticileri desteklemek ve onları dünyaya açmak var. Trendyol, Türk üreticilerine farklı ülkelerdeki milyonlarca müşteriye ulaştıracak" ifadelerini kullandı.

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