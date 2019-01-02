ING Bank Türkiye’den, geçen yıl ING Grubu’na Yapay Zeka ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation - EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi.

EBF, Yapay Zeka Danışma Kurulu ile Avrupa Birliği Komisyonuna yapay zeka konusunda oluşturulacak politikalarla ilgili önerilerde bulunmayı ve yapay zeka konusunda oluşturulacak yol haritasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyor.

Köseoğlu ayrıca, Avrupa Konseyi’nin yapay zeka etik çerçevesini ve politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu’na da seçildi.

Avrupa Bankacılık Federasyonu, Avrupa'daki 32 ulusal bankalar birliğinin bir araya geldiği çatı bir örgüt konumunda. Üyelerinin bankacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam ettiği federasyon, Avrupa’da irili ufaklı ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren 3 bin 500 bankayı temsil ediyor.

‘ETİK BOYUT DA DİKKATE ALINMALI’

EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçilen ING Grubu Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı Görkem Köseoğlu, yapay zekanın bankacılık sektörü dahil her sektörde ve hayatın her aşamasında ciddi değişimler getireceğini söyledi.

“Çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve her zaman yanınızda olan uygulamalar geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bununla birlikte bu büyük değişimin sosyal, ekonomik ve etik boyutları da göz önünde tutulmalı” diyen Köseoğlu, Avrupa Birliği’nin yapay zeka yatırımları konusunda geri kalmakta gibi görünse de özellikle kişisel bilgilerin kullanımı ve yapay zeka etiği konularında temkinli olmasının faydaları olacağını düşündüğünü vurguladı.

Yeni nesil dijital bankacılık için 2016-2021 döneminde 800 milyon Euro yatırım yapacağını açıklayan ING Grubu, bu kapsamda geçen yıl oluşturduğu Yapay Zeka ve Teknolojileri Bölümü’nün başına ING Türkiye’den Görkem Köseoğlu’nu getirmişti.

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