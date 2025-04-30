Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye’nin FIBA EuroBasket 2025’teki maç takvimi belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Türkiye’nin FIBA EuroBasket 2025’teki maç takvimi belli oldu!

        FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025'in maç takvimi açıklandı ve Türkiye'nin maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte 12 Dev Adam'ın EuroBasket maç takvimi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025’in maç takvimi açıklandı ve Türkiye’nin maç programı belli oldu.

        Turnuvada Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile A Grubu’nda yer alan Türkiye’nin maç programı şu şekilde:

        27 Ağustos, Çarşamba

        18.00 Letonya-Türkiye

        29 Ağustos, Cuma

        14.45 Türkiye-Çekya

        30 Ağustos, Cumartesi

        21.15 Türkiye-Portekiz

        1 Eylül, Pazartesi

        14.45 Estonya-Türkiye

        3 Eylül, Çarşamba

        21.15 Türkiye-Sırbistan

        FIBA EuroBasket 2025’in grupları şu şekilde:

        A Grubu (Riga, Letonya): Portekiz (1), Estonya (2), Letonya (3), Türkiye (4), Sırbistan (5), Çekya (6)

        REKLAM

        B Grubu (Tampere, Finlandiya): Almanya (1), Finlandiya (2), Büyük Britanya (3), Litvanya (4), İsveç (5), Karadağ (6)

        C Grubu (Limasol, Kıbrıs Rum Kesimi): Kıbrıs Rum Kesimi (1), İtalya (2), Gürcistan (3), İspanya (4), Yunanistan (5), Bosna Hersek (6)

        D Grubu (Katoviçe, Polonya): İzlanda (1), Fransa (2), Slovenya (3), Polonya (4), Belçika (5), İsrail (6)

        Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar Son 16 Turu’na yükselecek ve bu turda maçlar 6-7 Eylül’de oynanacak.

        FIBA EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olup, grup aşaması Limasol, Tampere, Riga ve Katoviçe kentlerinde, final aşaması ise Riga’da düzenlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        İyileşmeye inanmak yeterli mi?
        İyileşmeye inanmak yeterli mi?
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları