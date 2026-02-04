Habertürk
        Haberler Ekonomi Turizm "Türkiye'nin turizm gücünü dijital platformlarda büyütmeye devam edeceğiz" - Turizm Haberleri

        “Türkiye’nin turizm gücünü dijital platformlarda büyütmeye devam edeceğiz”

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Türkiye'nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 12:49 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:49
        "Türkiye'nin turizm gücünü dijital platformlarda büyütmeye devam edeceğiz"
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        “Turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Sürdürülebilir turizm ve sektörümüzün dijital dünyadaki görünürlüğünü ele aldık. Türkiye’nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz.”

        Otelin açık otoparkında tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç içinde tabancayla başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Olayın sabah erken saatlerde meydana geldiği, saat 17.30 sıralarında 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine ortaya çıktığı bildirildi. Olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruluyor. (IHA)

