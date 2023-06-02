Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri ile projelere yönelik bilgilerin yer aldığı "Yatırım Haritası" uygulamasından yapılan derlemeye göre, katma değerli üretimin hayata geçirilmesi için ülkenin dört bir yanındaki kritik sektörlere destekler veriliyor. Bu desteklerle yurt dışına bağımlılık bulunan ürünlerin ülkede yerli ve milli imkanlarla üretilerek katma değer oluşturulması hedefleniyor.

4,7 MİLYAR TL AR-GE HARCAMASI

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında bugüne kadar açılan 5 çağrıda toplam 178 proje desteklenirken 4,7 milyar TL AR-GE harcaması olmak üzere, toplam 52,7 milyar TL'LİK yatırımın gerçekleştirilmesi planlandı. Böylece 5 yıl sonunda 855,8 milyar TL katma değer oluşturulması öngörüldü. Yatırım Haritası'na bakıldığında Marmara, Ege ve Orta Anadolu illerindeki proje yoğunluğu dikkati çekerken atılım hedeflenen sektörlerin tercih edildiği görüldü.

4 BÜYÜK İL ÖN PLANA ÇIKTI

Projelerin illere dağılımı göz önüne alındığında, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara öne çıktı.

Yatırım Haritası'na göre, İstanbul'da sağlık ve kimya ürünlerinde 15, üretimde yapısal dönüşüm alanında 7, makine sektöründe 6 ve mobilitede 1 olmak üzere 29 projeye destek verildi. Yatırım tutarı 6 milyar lira olarak planlandı.

İstanbul'u 25 projeyle Kocaeli izledi. Bu ilde mobilite alanında 11, sağlık ve kimya ürünlerinde 10, üretimde yapısal dönüşümde 3, makine alanında ise 1 projeye destek sağlanırken 6 milyar liralık yatırım hedeflendi.

Kocaeli'yi, 15 projenin yürütüldüğü Bursa takip etti. Söz konusu ilde mobilite alanında 7, üretimde yapısal dönüşüm ve makine alanında 3'er, sağlık ve kimya ürünleri alanında 2 projeye destek veriliyor. Yatırım tutarı 4 milyar TL'Yİ buluyor.

Desteklenen iller arasında dördüncü sırada Ankara yer alıyor. Başkentte sağlık ve kimya ürünlerinde 8, mobilitede 5, makine alanında 1 olmak üzere 14 projeye destek sağlanıyor. Yatırım tutarı 4 milyar lira olarak planlandı.

Ankara'yı 8 projenin uygulamaya alındığı Tekirdağ izledi. Söz konusu ilde sağlık ve kimya ürünlerinde 5, mobilitede 2, makine alanında 1 projeye destek aktarıldı. Yatırım tutarı 3 milyar lira olarak kayıtlara geçti.