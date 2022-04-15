TÜRKONFED VE TÜSİAD’dan işletmelerin dijitalleşmesi için iş birli

HABERTURK.COM

Türkiye’nin dijitalleşme sürecine katkı sağlamak için işletmelerin dönüşümünü destekleyen çeşitli projeler yürüten TÜRKONFED ve TÜSİAD, bu kez aynı hedef doğrultusunda güçlerini birleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED’in yürütücülüğünü üstlendiği Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) ile TÜSİAD SD2 Dijital Platformu’nun ortaklığında hayata geçirilen 'DDM Destekli SD2 Çağrı Paketi' projesi ile iş süreçlerini dijital dönüşüm ekseninde güçlendirmek isteyen işletmelerin bu alanda nasıl ilerleyebilecekleri konusunda desteklenmesi amaçlanıyor.

FİRMALARIN İHTİYACINA GÖRE ÇALIŞMA YAPILACAK

Proje kapsamında yayınlanan anketi dolduran ve kriterleri karşılayan ilk 10 şirket, TÜSİAD SD2 Dijital Platformu’nun Temmuz-Aralık 2022 tarihleri arasında açacağı çağrı dönemine katılmaya hak kazanacak.

Çağrı döneminin öncesinde, Mayıs-Haziran aylarında DDM tarafından bu firmaların dijital olgunluk ölçümlemesi yapılacak ve yol haritaları belirlenecek.

Buna göre şirketlerin öncelikli olan bir proje ihtiyacı belirlenecek. Ardından bu ihtiyaç için TÜSİAD SD2 Dijital Platformu üzerinden çağrı açmaya hak kazanacak olan firmalar, teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi firmalar ile eşleştirilecek.

Başvuruların değerlendirilmesi, doğru tedarikçinin seçilmesi ve proje dosyasının üretilmesi gibi çalışmaların tamamında DDM tarafından danışmanlık hizmeti de verilecek.

TÜM SEKTÖRLERE AÇIK

Verilen bilgiye göre, TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası’nın da katkılarıyla açılan DDM ile TÜSİAD SD2 Dijital Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen ve tüm sektörlere açık olan projede yer almak isteyen şirketlerin, 'DDM Destekli SD2 Çağrı Paketi'ni almaları gerekiyor.

TÜSİAD SD2’nin internet sitesinde yayınlanan anketi dolduran, kriterleri karşılayan ilk 10 şirketin kabul edileceği projeye son başvuru tarihi 22 Nisan 2022 olarak açıklandı.