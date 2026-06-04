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        Haberler Objektife Takılanlar Türkü Su Demirel'in tatil keyfi - Magazin haberleri

        Türkü Su Demirel'in tatil keyfi

        Oyuncu Türkü Su Demirel, Bodrum Yalıkavak'ta kız arkadaşıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 08:23 Güncelleme:
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        Türkü Su Demirel'in tatil keyfi

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türkü Su Demirel, kız arkadaşıyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. 27 yaşındaki oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Plajda yemek yediği sırada yanına gelen bir kediyi besleyen Demirel, yemeğini kediyle paylaştı.

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        Fit fiziğiyle dikkat çeken Demirel, günün büyük bölümünü güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Oyuncunun tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı.

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