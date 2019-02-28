Türkiye'de tek bir gerçek vardır, o da Fenerli medya diye bir şey olmadığıdır.
Fenerbahçe Ümraniyespor'a 2 maçta da 1 oyuncu eksik kalıp yenilince haklı olarak ve şahsen benim tarafımdan da eleştirildi.
Yayıncı ASpor'daki maç yorumcusu İlker Yağcıoğlu çok haklı olarak Ersun Yanal'ı ve söylemlerini eleştirdi yayın boyunca..
Oysa aynı Ümraniyespor Trabzonspor'la deplasmanda 0-0 beraber kaldı ve iç sahadaki maçta da geri dönüp maçı 3-1 kazandı.
3 gündür hakem konuşuluyor. Anlıyorum ASpor ve Turkuvaz Medya, Trabzonspor-Galatasaray finalini istiyordu. Anlıyorum ama ne var ki artık VAR var ve Alper Ulusoy penaltı uydursa bile (Abdülkadir Parmak) VAR iptal ediyor. VAR olmasa, Alper Ulusoy da şimdiki başkanı Sabri Çelik'in bir zamanlar Kocaelispor - Galatasaray maçında uydurduğu gibi penaltı uydurur ve tur Trabzon'a geçerdi. Tam 10 dakika maçı uzattı ama o uzatmada Ümraniye 3. golü attı. Şu ana kadar haklı övgülerimizi alan Ünal Karaman ve Ahmet Ağaoğlu bu açık başarısızlığı hakeme rücu etmeye çalışarak yanlış yaptılar.
Çünkü Ümraniyespor'a elenmenin hakemi makemi olmaz. Bir maç olur da günlük performans kötü denk gelir ve elenirsin (Pendik - 1461 Trabzon - Fethiyespor) gibi. Ama çift maç eleminasyonda Ümraniye'ye geçiliyorsan dönüp kendine bakmalısın. Karaman, ligin 2. yarısındaki düşüşü, fiziki tükenişi analiz etmeli. Ağaoğlu ise sempatik ve çok pozitif mesajlar içeren bu takımı daha fazla negatifleştirmemeli bence. Ümraniye hakkı ile hem Gençlerbirliği'ni hem Fenerbahçe'yi hem de Trabzonspor'u eleyerek yarı finale geldi. ASpor maç yayınında yorumcu olan Mehmet Yılmaz "olur böyle şeyler" tadında yorumlardaydı. Ne 60'tan sonra Trabzon'un nefes alamadığından ne de Yusuf çıktıktan sonra kalitenin yarı yarıya azaldığından bahsetmedi.
Yani Fener'e ne yapıldıysa Trabzon'a tersi yapıldı. Maç yorumlarında da sonraki gün yayınlarında da..
Oysa Ümraniye harika bir öykü yazmış. Onu büyütmemiz gerekmez mi?
Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Hem hakları ile çatır çatır oynayarak yarı finale çıktıkları için hem de medyamızın söz konusu Fenerbahçe ise başka, değilse başka olduğunu bir turnusol kağıdı gibi gösterdiği için..
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.