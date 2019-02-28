Türkiye'de tek bir gerçek vardır, o da Fenerli medya diye bir şey olmadığıdır.



Fenerbahçe Ümraniyespor'a 2 maçta da 1 oyuncu eksik kalıp yenilince haklı olarak ve şahsen benim tarafımdan da eleştirildi.

Yayıncı ASpor'daki maç yorumcusu İlker Yağcıoğlu çok haklı olarak Ersun Yanal'ı ve söylemlerini eleştirdi yayın boyunca..

Oysa aynı Ümraniyespor Trabzonspor'la deplasmanda 0-0 beraber kaldı ve iç sahadaki maçta da geri dönüp maçı 3-1 kazandı.



3 gündür hakem konuşuluyor. Anlıyorum ASpor ve Turkuvaz Medya, Trabzonspor-Galatasaray finalini istiyordu. Anlıyorum ama ne var ki artık VAR var ve Alper Ulusoy penaltı uydursa bile (Abdülkadir Parmak) VAR iptal ediyor. VAR olmasa, Alper Ulusoy da şimdiki başkanı Sabri Çelik'in bir zamanlar Kocaelispor - Galatasaray maçında uydurduğu gibi penaltı uydurur ve tur Trabzon'a geçerdi. Tam 10 dakika maçı uzattı ama o uzatmada Ümraniye 3. golü attı. Şu ana kadar haklı övgülerimizi alan Ünal Karaman ve Ahmet Ağaoğlu bu açık başarısızlığı hakeme rücu etmeye çalışarak yanlış yaptılar.



Çünkü Ümraniyespor'a elenmenin hakemi makemi olmaz. Bir maç olur da günlük performans kötü denk gelir ve elenirsin (Pendik - 1461 Trabzon - Fethiyespor) gibi. Ama çift maç eleminasyonda Ümraniye'ye geçiliyorsan dönüp kendine bakmalısın. Karaman, ligin 2. yarısındaki düşüşü, fiziki tükenişi analiz etmeli. Ağaoğlu ise sempatik ve çok pozitif mesajlar içeren bu takımı daha fazla negatifleştirmemeli bence. Ümraniye hakkı ile hem Gençlerbirliği'ni hem Fenerbahçe'yi hem de Trabzonspor'u eleyerek yarı finale geldi. ASpor maç yayınında yorumcu olan Mehmet Yılmaz "olur böyle şeyler" tadında yorumlardaydı. Ne 60'tan sonra Trabzon'un nefes alamadığından ne de Yusuf çıktıktan sonra kalitenin yarı yarıya azaldığından bahsetmedi.



Yani Fener'e ne yapıldıysa Trabzon'a tersi yapıldı. Maç yorumlarında da sonraki gün yayınlarında da..

Oysa Ümraniye harika bir öykü yazmış. Onu büyütmemiz gerekmez mi?



Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Hem hakları ile çatır çatır oynayarak yarı finale çıktıkları için hem de medyamızın söz konusu Fenerbahçe ise başka, değilse başka olduğunu bir turnusol kağıdı gibi gösterdiği için..