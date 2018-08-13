Turkiye Seyahat Acenteleri Birligi (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, piyasalardaki hareketlilik ve dolar kurundaki yükseliş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bağlıkaya'nın açıklamaları şöyle;

Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor.

Cari açığın finansmanına en büyük katkıyı veren sektörlerden biri turizmdir. Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır.

40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır.

Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz.

100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir' hedefini önümüze koymalıyız. Türkiye bunu yapabilecek potansiyele sahip.

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