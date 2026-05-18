TUS tercih sonucu sorgulama ekranı: 2026 TUS 1. dönem tercih sonuçları açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih süreci sona erdi. Tercihlerini tamamlayan binlerce aday, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Uzmanlık yolunda kritik bir adım olan TUS tercih döneminin tamamlanmasının ardından, adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, 2026 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar erişime açıldı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yılın takvimine bakıldığında, 2025-TUS 2. dönem tercihleri 29 Eylül–6 Ekim tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 10 Ekim’de ilan edilmişti.
Buna göre 2026 TUS tercih sonuçlarının da benzer bir takvim ile bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.