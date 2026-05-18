Oğulları tarafından öldürülen veteriner çift, toprağa verildi

Konya'da, hukuk fakültesi öğrencisi oğulları Cihan Dinçer (22) tarafından bıçaklanarak öldürülen veteriner Nazife Çiğdem Dinçer (56) ve Gökhan Dinçer'in (57) cenazesi toprağa verildi. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen Cihan Dinçer'in emniyetteki sorgusunda susma hakkını kull... Daha Fazla Göster Konya'da, hukuk fakültesi öğrencisi oğulları Cihan Dinçer (22) tarafından bıçaklanarak öldürülen veteriner Nazife Çiğdem Dinçer (56) ve Gökhan Dinçer'in (57) cenazesi toprağa verildi. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen Cihan Dinçer'in emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. (DHA) Daha Az Göster