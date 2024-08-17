TUS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TUS/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS/2 için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan TUS sınav saati ÖSYM tarafından duyuruldu. 14 ilde uygulanacak 2024 TUS 2. Dönem sınavlarının sonucu 12 Eylül 2024 tarihinde erişime açılacak. Peki TUS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ÖSYM TUS/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
Uzmanlık almak isteyen binlerce aday, TUS sınavına hazırlanıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan TUS/2 sınav saati belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavı 100 sorudan oluşacak. İşte, 2024 TUS sınav tarihi, saati, oturum bilgisi
TUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav saat 10.15'te başlayacak.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde uygulanacak.
İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.
Sınav 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.