TÜSİAD 2021 girişimcilerini belirledi

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2011'de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 2011 yılından bu yana düzenlediği ve bugüne kadar 600'ü aşkın girişimci yetiştirdiği 'TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!' programında yarı finale kalmaya hak kazanan 12 girişim belli oldu. Programın bu yıl dijital olarak gerçekleştirilen Girişimcilik Kampına, 36'sı kadın toplamda 74 girişimci 20 şehirden ve 35 farklı üniversiteden katıldı.



İlk kez dijital olarak gerçekleştirilen ve 80 konuşmacı ile 50'den fazla mentorun yer aldığı etkinlikte girişimci adaylarının fikir ve ihtiyaç doğrulama, tasarım odaklı düşünme, yalın girişim metodolojisi, prototip oluşturma, dijital pazarlama, fikri haklar, şirketleşme, fizibilite, sunum teknikleri ve yatırımcı beklentileri gibi bilgileri içeren üç haftalık eğitim programına katıldıkları kaydedildi.

Girişimcilik Kampına katılanların, TÜSİAD Girişimci Kulübü 2021 mezunu olarak TÜSİAD ile iletişimde olmaya ve desteklenmeye devam edecekleri de aktarıldı.

2 AY BOYUNCA REHBERLİK EDECEKLER



Öte yandan, programın TÜSİAD üyelerinin girişim fikirlerini geliştirme ve iş planlarını hazırlamaya yönelik girişimcilere rehberlik etme süreci ile devam edeceği bilgisi verildi. Rehberlik edecek TÜSİAD üyeleri ve 2 ay boyunca beraber çalışacakları ekipler ise şu şekilde açıklandı;

- Rehber: Ayşecan Özyeğin, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Girişim: Traineepath

- Rehber: Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Pınar Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü/Girişim: Virtual Try

- Rehber: Emre Erciyas, Erciyas Holding CEO'su/Girişim: Medthermo

- Rehber: Hasan Süel, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı/Girişim: BlueIT

- Rehber: İrem Atay, Green Chemicals Satış ve Pazarlama GMY/Girişim: Epoka

- Rehber: İzzet Özilhan, AG Holding Üst Düzey Yönetici/Girişim: Plantric



- Rehber: Levent Akgerman, AKG Grubu Başkan Vekili/Girişim: Confarm

- Rehber: Neyran Bahadırlı, Uber Türkiye Genel Müdürü/Girişim: Refurniture

- Rehber: Selin Açık, Ege Palas İcra Kurulu Başkanı/Girişim: Quakecom

- Rehber: Tamer Saka, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı/Girişim: Marna

- Rehber: Volkan Sözmen, IBM Türk Genel Müdürü/Girişim: Construction Panda

- Rehber: Yeşim Sümerkan Toraman, UBS AG Türkiye Temsilcisi/Girişim: Biotico

'TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!' Girişimcilik Programında yarı finalin 9 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Yarı Finalde seçilen beş ekibe 20'şer bin TL ödülün yanı sıra teknoloji desteği verilerek finale uzanan süreçte girişimlerini geliştirmeleri sağlanacak. 7 Ekim'de gerçekleştirilecek final töreninde ise final jürisinin belirleyeceği ekip/ekiplere toplam 100 bin TL destek verilecek.