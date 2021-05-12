TÜSİAD 2021 girişimcilerini belirledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikTÜSİAD 2021 girişimcilerini belirledi
ABONE OL

'Bu Gençlikte İş Var' programında yarı finalistler belli oldu

'TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!' Girişimcilik Programı'da yarı finale kalmaya hak kazanan 12 girişim belli oldu. 19 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen dijital girişimcilik kampı sonunda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeleriyle eşleşen ekiplere TÜSİAD üyeleri rehberlik yapacak. Programın 7 Ekim'de gerçekleştirilecek finalinde jürisinin belirleyeceği ekip/ekiplere toplam 100 bin TL destek verileceğimaçıklandı

TÜSİAD 2021 girişimcilerini belirledi
HABERTURK.COM

2011'de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 2011 yılından bu yana düzenlediği ve bugüne kadar 600'ü aşkın girişimci yetiştirdiği 'TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!' programında yarı finale kalmaya hak kazanan 12 girişim belli oldu. Programın bu yıl dijital olarak gerçekleştirilen Girişimcilik Kampına, 36'sı kadın toplamda 74 girişimci 20 şehirden ve 35 farklı üniversiteden katıldı.

İlk kez dijital olarak gerçekleştirilen ve 80 konuşmacı ile 50'den fazla mentorun yer aldığı etkinlikte girişimci adaylarının fikir ve ihtiyaç doğrulama, tasarım odaklı düşünme, yalın girişim metodolojisi, prototip oluşturma, dijital pazarlama, fikri haklar, şirketleşme, fizibilite, sunum teknikleri ve yatırımcı beklentileri gibi bilgileri içeren üç haftalık eğitim programına katıldıkları kaydedildi.

Girişimcilik Kampına katılanların, TÜSİAD Girişimci Kulübü 2021 mezunu olarak TÜSİAD ile iletişimde olmaya ve desteklenmeye devam edecekleri de aktarıldı.

2 AY BOYUNCA REHBERLİK EDECEKLER

Öte yandan, programın TÜSİAD üyelerinin girişim fikirlerini geliştirme ve iş planlarını hazırlamaya yönelik girişimcilere rehberlik etme süreci ile devam edeceği bilgisi verildi. Rehberlik edecek TÜSİAD üyeleri ve 2 ay boyunca beraber çalışacakları ekipler ise şu şekilde açıklandı;

- Rehber: Ayşecan Özyeğin, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Girişim: Traineepath

- Rehber: Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Pınar Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü/Girişim: Virtual Try

- Rehber: Emre Erciyas, Erciyas Holding CEO'su/Girişim: Medthermo

- Rehber: Hasan Süel, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı/Girişim: BlueIT

- Rehber: İrem Atay, Green Chemicals Satış ve Pazarlama GMY/Girişim: Epoka

- Rehber: İzzet Özilhan, AG Holding Üst Düzey Yönetici/Girişim: Plantric

- Rehber: Levent Akgerman, AKG Grubu Başkan Vekili/Girişim: Confarm

- Rehber: Neyran Bahadırlı, Uber Türkiye Genel Müdürü/Girişim: Refurniture

- Rehber: Selin Açık, Ege Palas İcra Kurulu Başkanı/Girişim: Quakecom

- Rehber: Tamer Saka, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı/Girişim: Marna

- Rehber: Volkan Sözmen, IBM Türk Genel Müdürü/Girişim: Construction Panda

- Rehber: Yeşim Sümerkan Toraman, UBS AG Türkiye Temsilcisi/Girişim: Biotico

'TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!' Girişimcilik Programında yarı finalin 9 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Yarı Finalde seçilen beş ekibe 20'şer bin TL ödülün yanı sıra teknoloji desteği verilerek finale uzanan süreçte girişimlerini geliştirmeleri sağlanacak. 7 Ekim'de gerçekleştirilecek final töreninde ise final jürisinin belirleyeceği ekip/ekiplere toplam 100 bin TL destek verilecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Albaraka Garaj Garaj 5'inci dönem başvurularını açtı
GİRİŞİMCİLİKGirişimcilere 5'inci kez kapı açıyor
Türk girişimden büyük başarı! NASA'ya teknoloji ihraç edecek - haberler
GİRİŞİMCİLİKNASA yerli girişim ile işbirliği yaptı
Hextech Green'e Keiretsu'dan yatırım
GİRİŞİMCİLİKKeiretsu'dan topraksız tarım yatırımı
Sosyal Girişimcilik Günü 4'üncü kez düzenlendi
GİRİŞİMCİLİKSosyal girişimciler 4'üncü kez bir arada
İstanbul'a uluslararası girişimcilik merkezi kuruluyor
GİRİŞİMCİLİKİstanbul'a uluslararası kuluçka merkezi
Veganzone 3 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı
GİRİŞİMCİLİKDeğerini 3 ayda 3 milyon dolara çıkardı
Kolektif House Maslak'ta ikinci şubesini açıyor
GİRİŞİMCİLİKKolektif Maslak'ta ikinci şubeyi açıyor
Ford ve BMW aradığı teknolojiyi o girişimde buldu
GİRİŞİMCİLİKFord ve BMW'den o girişime yatırım!
Bakan Varank: KOSGEB destek programı başvuruları pazartesi başlıyor
GİRİŞİMCİLİK'KOSGEB başvuruları pazartesi başlıyor'
Yerli girişime pandemi dopingi
GİRİŞİMCİLİKNe kadar anket o kadar 'havuç'!