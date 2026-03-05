Canlı
        Tülin Şahin davayı kazandı: Kızına kendi soyadını verdi

        Tülin Şahin davayı kazandı

        Ünlü model Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'dan olan kızı Siena Leyla'ya kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandı

        Habertürk
        05.03.2026 - 14:18
        Davayı kazandı

        Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’nın birlikteliklerinden 2019’da Siena Leyla adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin ilişkileri kısa sürdü.

        Ünlü model, nüfusta 'Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha' olarak kayıtlı olan kızının adı ve soyadının düzeltilerek, kendi soyadının kullanılması için dava açtı.

        Hürriyet'te yer alan habere göre; Şahin’in davayı kazandığı ve kızının 'Siena Leyla Şahin' adıyla nüfusunun tesciline karar verildiği öğrenildi.

        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü

        BATMAN'da M.D. (18) adlı kadın, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı (41) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)

