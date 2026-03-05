Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’nın birlikteliklerinden 2019’da Siena Leyla adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin ilişkileri kısa sürdü.

Ünlü model, nüfusta 'Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha' olarak kayıtlı olan kızının adı ve soyadının düzeltilerek, kendi soyadının kullanılması için dava açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Şahin’in davayı kazandığı ve kızının 'Siena Leyla Şahin' adıyla nüfusunun tesciline karar verildiği öğrenildi.