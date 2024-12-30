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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tütün ve alkol satış bedelleri belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Tütün ve alkol satış bedelleri belirlendi

        Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 2025'te 65 bin 714 lira olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 23:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 23:19
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        Tütün ve alkol satış bedelleri belirlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

        Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2025 yılı bedelleri belirlendi.

        Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 65 bin 714 lira olacak.

        Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 3 bin 379 lira, ilçe merkezlerinde 2 bin 233 lira, diğer mahallerde 811 lira olarak uygulanacak.

        Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 14 bin 108 lira, diğer mahallerde 5 bin 413 lira bedel ödenecek.

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        Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de kent merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 34 bin 317 lira, diğer mahallerde 31 bin 520 lira bedelle alınabilecek.

        "Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 2. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ" de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

        Söz konusu tebliğle, gelecek yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.

        Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 500 bin 862 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 1 milyon 1725 lira, tütün ticareti yetki belgesi 500 bin 862 lira ve tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri yıllık 50 bin 83 lira bedelle alınabilecek.

        TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

        Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de 2025'te uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi.

        Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 168 bin 331 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 1997 lira alınacak.

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        Proje tadilatı uygunluk belgesi bedeli de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 168 bin 331 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her 1 tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 1997 lira olacak.

        Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 31,30 lira tahsil edilecek.

        PURO İTHALATI YETKİ BELGESİ

        Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 977 bin 946 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 82 bin 50 lira ödenecek.

        Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 168 bin 331 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 168 bin 331 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için de 31 bin 571 lira ödenmesi gerekecek.

        1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

        Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 31 bin 571 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak da 158 lira alınacak.

        Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 88 bin 466 lira olacak.

        Yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 31 bin 571 lira ödenecek. Her 1000 adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 6,49 lira alınacak.

        Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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