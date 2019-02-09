Gaziantep’in Gümüştekin Mahallesi'nde, iddiaya göre, daha önce nişanlısından hamile kalan T.B. isimli kadın, ailesiyle oturduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. T.B., doğumdan habersiz olan ailenin duymaması için kız bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı. Banyodan gelen bebek sesini duyan T.B.'nin anne ve babası, klozette bir bebek olduğunu fark ederek, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.

BEBEĞİN CENAZESİ OTOPSİYE GİTTİ

İHA'da yer alan habere göre, bebeğin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirilirken, anne ise polis gözetiminde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.